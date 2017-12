V obchodech začínají povánoční výprodeje. Jak velké mohou být slevy a na co si dávat pozor?

Po vánočních svátcích se opět otevírají obchody. Velká část z nich nabídne slevy a povánoční výprodeje. Ceny půjdou dolů o desítky procent nejen u sezónního oblečení, ale třeba i u obuvi, elektroniky nebo sportovního vybavení. Jenže ne vždy bývají na první pohled lákavé ceny skutečně výhodné pro zákazníky. Praha 6:26 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slevy, nákup, povánoční, obchod, sleva | Foto: Filip Jandourek

Zimní bunda zlevněná o 30 procent, boty o 20 procent nebo třeba tlakový hrnec o 15 procent. Oobchody po celém Česku rozjíždějí povánoční výprodeje. Někteří lidé tak s většími nákupy čekají až na dny po Vánocích.

Jenže zlevněné zboží nemusí vždy znamenat výhodný nákup. Česká obchodní inspekce proto spotřebitelům radí, aby i při nakupování ve výprodejích přemýšleli a ceny porovnávali. Stejné zboží můžou totiž najít i bez slevy levněji.

Mluvčí inspekce Jiří Fröhlich dodává, že také na zboží koupené v akci se vztahují stejná pravidla jako na to, které zlevněné není. „Pokud je to nové zboží, i když je ve slevě, tak na to platí stejné zákony jako na jakékoliv jiné zboží a uplatnění reklamace se nezkracuje. Pokud se vám notebook, telefon nebo cokoliv jiného rozbije, tak to můžete v následujících dvou letech reklamovat. Máte na to právo.“

Umělé navyšování cen

Zákazníci by si měli dát pozor i na to, aby jim u pokladny naúčtovali stejnou cenu zboží, jaká byla v regále. Právě takové pochybení obchodníků patří k těm nejčastějším. Za první tři letošní čtvrtletí podnikli inspektoři přes 4000 kontrol a rozdali víc než 1400 pokut v celkové hodnotě 20 milionů korun.

Lukáš Zelený, právník spotřebitelského centra dTest dodává, že někteří obchodníci uměle navyšují i ceny, ze kterých slevy po Vánocích počítají.

„Některé obchody naopak ceny na čas zvýší, aby je pak mohli snížit na původní hladinu a vydávat tento rozdíl za slevu. Všechny podobné znaky naplňují klamavou obchodní praktiku a jsou tedy v rozporu se zákonem,“ tvrdí.

Obchodníkům může za takové jednání hrozit až pětimilionová pokuta. To, že Češi nakupují rádi ve slevách, ukázal už letošní Black Friday.

Podle údajů konzultační společnosti Acomware utratili v maloobchodech včetně internetových obchodů během předposledního listopadového týdne 20 miliard korun.