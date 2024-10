‚Vyřešte si to v Dubaji.‘ Některé e-shopy se vydávají za ověřené obchody, přitom přeprodávají zboží z Číny

„Objednala jsem zboží, u kterého bylo uvedeno skladem s expedicí do 24 hodin. Když po třech dnech nepřišla žádná informace, zeptala jsem se prodejce na termín dodání. Odpověď byla, že nejsou schopni zjistit, ale že mám počkat pět až třicet dní dle jejich obchodních podmínek,“ stěžovala si na začátku října na stránkách dTestu v sekci Vaše stížnosti Lenka, která na internetových stránkách Balando koupila dětské tričko.

„Požádala jsem tedy o storno objednávky a vrácení platby. Reakce na to byla, že oni nejsou prodejci a že si to mám vyřešit někde v Dubaji,“ dodala. Nejen Lenka se ale setkala s podivným jednáním e-shopu.

Nový batoh si na stránkách Rivalenti koupila Martina. Radost si ale neužila dlouho. Batoh se jí totiž po měsíci rozbil: „Bylo mi ale obratem sděleno, že firma reklamaci nepřijímá, protože neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s českými či evropskými normami.“

Oba e-shopy mají jiného provozovatele, fungují ale na podobném principu. Na první pohled se tváří jako čeští obchodníci. Nabízí platbu v českých korunách nebo zákaznickou linku v češtině. Ve skutečnosti ale jen zprostředkovávají nákup zboží od zahraničních prodejců. Lidé si na jejich postupy stěžují dlouhodobě a to i u České obchodní inspekce.

„Například v souvislosti s rivalenti.cz registrujeme v posledních pěti letech více než 850 podání spotřebitelů, z toho v letošním roce to bylo dosud více než sedm desítek podání. Stejně tak v souvislosti s balando.cz je to letos kolem sedmi desítek podání, celkově od roku 2021 více než 450 podání spotřebitelů,“ potvrzuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Doba dodání

Mimo reklamace si zákazníci stěžují třeba na dobu dodání. U zboží totiž tyto e-shopy často uvádí expedici do 24 hodin, to ale neznamená, že zboží brzy dorazí.

„Spotřebitel se domnívá, že do té doby mu to zboží přijde, ale to přesně znamená, že v tu chvíli teprve třeba vyexpedují to zboží z nějakého toho asijského státu, takže to doba dodání se může značně prodloužit,“ vysvětluje právnička spotřebitelské organizace dTest Lucie Kejharová.

Matoucí může být pro zákazníky taky to, že e-shopy kopírují vzhled známých internetových obchodů jako třeba Zoot. Důvěryhodnost se snaží budit i dalšími způsoby. Balando se například na svých stránkách chlubí certifikátem pro e-shop roku 2023. Podle žádné české ankety ale takové ocenění prodejce nezískal.

Kde se vzalo, se snažil Radiožurnál dopátrat u českého provozovatele tohoto e-shopu: „Společnost EcomWire Factory je pouze lokálním administrátorem pro Českou republiku. Informace o tomto ocenění jsme obdrželi od provozovatele platformy, který má portály v mnoha zahraničních zemích, především v arabských státech.“

Společnost EcomWire Factory dostala loni od České obchodní inspekce pokutu 240 tisíc korun. Ve svém podnikání ale může nadále pokračovat. Protože vystupuje podobně jako řada dalších provozovatelů těchto e-shopů jen jako prostředník, možnosti obchodní inspekce jsou omezené a vymáhání práva ze strany spotřebitele složité

„Když se obrátí na Českou obchodní inspekci na mimosoudní řešení sporu, tak tam sice dojde k nějakému rozhodnutí, ale nemá pravomoci to dál vymáhat, takže by to bylo opravdu až na ten soud a tam spotřebitele odradí celý proces a třeba i finanční náročnost,“ vysvětluje právnička Kejharová.

Jednoduší je proto podle Kejharové lidi vzdělávat, aby na takových e-shopech nenakupovali. Pokud se spotřebitelé chystají nakupovat na novém e-shopu, který neznají, můžou využít třeba seznam rizikových e-shopů, který vede České obchodní inspekce, a přesvědčit se, že jejich vybraný obchodník není vedený na černé listině.