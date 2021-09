Nejsou lidi ani lodě

O inflaci se toho v poslední době namluvilo celkem dost, naposledy se stala i jádrem politické přestřelky mezi ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou a guvernérem centrální banky Jiřím Rusnokem – hádali se, zda zvyšovat sazby, či nikoli. Jenže krotit inflaci sazbami bude stejně potíž. Komentář Praha 10:31 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontejnerová loď čínské společnosti COSCO v Panamském průplavu (ilustrační foto) | Foto: David Koubek | Zdroj: Český rozhlas

Ceny spotřebitelského koše i průmyslových výrobců rostou ze tří hlavních důvodů: zdražily suroviny, lidská práce a přeprava zboží. To vše je globální jev, kterému se Česko nemůže vyhnout, tudíž domácí snaha o zásah je předurčena jen k omezenému úspěchu.

Nejrychlejší tempo nabraly v posledních týdnech právě ceny přepravy. Důvody leží o měsíce v minulosti: během lockdownů přístavy a lodě jely jen v omezeném provozu, z obavy před nákazou se rušilo mnoho plaveb. Rejdaři čekali propad globální ekonomiky i přepravy zboží, takže propustili lidi a zbavili se části kapacit.

Jenže centrální banky zalily trh penězi a poptávka se paradoxně zvýšila, lidé seděli doma, nemohli nakupovat služby, tak se zaměřili na levné zboží z Asie.

Po otevření ekonomik pak loďaři nedokázali uspokojit nahromaděnou poptávku a přístavy se začaly doslova ucpávat. Lodě čekaly ve frontě. Čínské přístavy musely dělat mnohadenní odstávky.

Vánoce budou drahé

Příliš nepomohla ani letecká přeprava, protože počet vypravovaných letů výrazně klesl – a i dosud jich je mnohem méně než před covidem, takže carga využívající kapacitu při osobních letech také nedokázala poptávku uspokojit. Potíže jsou i v silniční dopravě, chybí řidiči, kteří vozí zboží do přístavů.

Kontejnerové lodě přepraví tři pětiny všeho zboží. Od začátku roku jich je nedostatek a cena raketově roste. Přeprava jednoho kontejneru z Číny do USA před rokem stála 4,5 tisíce dolarů. Dnes přesahuje 25 tisíc dolarů, do Evropy i Česka je to stejné.

Logick, toto tlačí i na cenu toho nejlevnějšího zboží – jako bylo oblečení či hračky a potřeby pro domácnost z Asie, protože náklady na přepravu se do koncové ceny rozpočítají.

Ceny přepravy stále rostou a polovina dodávek je zpožděna. Lidé budou mít drahé Vánoce. Ovšem i kdyby centrální banka teď jakkoli zvýšila sazby, s touhle složkou růstu cen nic neudělá. Zvýšením sazeb bude chtít zbrzdit poptávku a pak možná inflace klesne.

Cena za to v podobě ekonomického zpomalení ale může být vysoká. Proto se třeba americká a Evropská centrální banka rozhodly vyšší inflaci vydržet a nezasahovat. Obě strategie jsou něco za něco.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz