Pryč s vrahy z bronzu a kamene, dějinám to pomůže

Říká se tomu kognitivní disonance - stav mysli, která si neumí poradit s dvěma protichůdnými postoji. Na jednu stranu vnímáme hlasy oslavující jako vlastence ty, co před sto lety strhli mariánský sloup na Staroměstském náměstí a zbavili ho tak symbolu habsburské monarchie. Na straně druhé častujeme nadávkami demonstranty strhávající ve světě sochy otrokářů. Komentář Praha 6:29 13. června 2020

Jak to, že jednou je to správně a podruhé špatně? Náš mozek se s takovou situací neumí moc dobře srovnat. Takže si radši sám sobě lže, případně vytěsňuje realitu.

Měli bychom mu pomoct a uvědomit si, že jestli je vztyčování pomníků a soch odrazem historie, je stejně důležitým historickým aktem i jejich bourání. I takové činy do našich dějin patří a vypovídají o své době úplně stejně.

Vadí nám, že někdo sáhne na sochu Kryštofa Kolumba, protože jsme o něm odmalička slýchali jako o odvážném mořeplavci a neohroženém dobrodruhovi. Náš mozek se jen těžko srovnává s tím, že by hrdina stál také za týráním a hromadnými vraždami domorodého obyvatelstva.

Není to přitom žádný náš dnešní změkčilý a přecitlivělý pohled na tehdejší drsnou dobu - za brutální chování byl Kolumbus vyšetřován už za svého života a dokonce byl na krátký čas uvězněn.

Na belgického krále Leopolda II., jednoho z největších masových vrahů historie, útočil kvůli jeho masakrům v Kongu i tehdejší tisk a spisovatelské elity a dobová karikatura ho vyobrazuje jako hada škrtícího Kongo.

O jejich krutých stránkách se vědělo, jen my máme radši dějiny jednoduché a černobílé. Lépe se nám tak chápou.

Zpřesňování historie

Možná jsme na strhávání soch objevitelů a vládců citliví i proto, že jsme sami zažívali přepisování a překrucování historie a boření pomníků nám takovou dobu připomíná. Je ale jejím přesným opakem. Znamená zpřesňování historie, domalování dalších odstínů do vyobrazení dějin. Protože Kolumbus byl neohrožený objevitel, ale byl to i necitelný tyran. Za to první si zasloužil sochu vztyčit, za to druhé strhnout.

Kapitán John Hamilton byl sice schopný velitel, jehož jméno do historie bezpochyby patří, ale patří do ní i to, že domorodí obyvatelé Nového Zélandu ho vnímají jako krutého dobyvatele, který je vyhnal z jejich domovů.

Buďme rádi, že se do dějin konečně dostávají i svědectví těch dříve neviditelných a opomíjených. Jsou rovnocennou součástí naší společnosti a jejich historická zkušenost má stejnou váhu jako ta naše. Jen musíme přesvědčit náš mozek, aby ji tak začal vnímat.

Socha je jen relikt doby, stopa časů minulých a pohled na běh dějin zachycený v jednom okamžiku. Avšak tenhle pohled není neměnný, je velmi živý a vyvíjí se s každou další vzpomínkou, s každým dalším zjištěním a svědectvím.

Teorii sociální disonance představil sociální psycholog Leon Festinger v 50. letech. V letech, kdy se v Československu mučili a popravovali lidé, které dnes považujeme za hrdiny.

V té době psali lidé hromadné dopisy žádající trest smrti pro doktorku Miladu Horákovou. Dnes ji považujeme za jednu z nejvýznamnějších Češek 20. století. Je to snad přepisování historie? V žádném případě, je to výklad historie na základě morálních hodnot naší doby. Něčeho, čeho bychom se neměli vzdávat, i když přitom někdy puká kámen.

