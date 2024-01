Střelbě vyšinutého jedince zabránit nelze, snížit pravděpodobnost jejího opakování lze

„Není možné zajistit přítomnost policistů na všech veřejných místech. Stejně tak nebude nikdy dost kontrol a regulací k eliminaci všech nebezpečí. Musíme analyzovat, co se stalo a proč se to stalo,“ prohlásil v novoročním projevu prezident republiky Petr Pavel. Komentář Praha 16:30 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie zveřejnila video ze zásahu na filozofické fakultě | Zdroj: Policie České republiky

Reagoval tím na čin šíleného střelce, který na filozofické fakultě v Praze připravil o život 13 lidí. Nejenom z jeho slov vyplývá, že podobným tragickým událostem nelze zcela zabránit.

Přesto je potřeba se snažit o to, aby pravděpodobnost opakování takovéto hrůzy byla co nejnižší. Proto hlava státu hovořila o nutnosti důkladné analýzy události na filozofické fakultě.

V poměrně krátké době se o to pokusila policie. Na základě šetření dospěla vnitřní kontrola ke zjištění, že konání zasahujících policistů bylo rychlé, profesionální a v souladu s předpisy.

Až na malé detaily lze tedy těžko hledat nějaký prostor pro výrazné zlepšení. Zároveň je k tomu potřeba dodat, že šlo o zásah, který reagoval na už probíhající střelbu. Nemohl jí nijak zabránit. Mohl snížit počet obětí. Velmi dobrá práce policie k tomu přispěla.

Zázračný postup neexistuje

Neznamená to, že by prezidentem požadovaná analýza tragické události měla tímto skončit. Až budou důkladně vyšetřeny všechny okolnosti, které vražednému útoku na filozofické fakultě v Praze předcházely, je potřeba v ní pokračovat. Ať už se to týká podmínek, za kterých je možno v České republice legálně držet zbraně.

Stranou zájmu by neměly zůstat otázky týkající se jejich množství a typu, důkladnosti jejich evidence a sdílení těchto informací v bezpečnostních složkách. Případně sledování psychického zdraví majitelů zbraní.

V neposlední řadě by se analýza měla zaměřit na systém informování lidí, kterých se takovéto případy mohou bezprostředně dotýkat a ohrozit je na životě.

Nejenom na základě svědeckých výpovědí, ale také prostřednictvím záznamů, které policie na tiskové konferenci zveřejnila, je zřejmé, že bezprostředně ohrožení lidé neměli dlouho ponětí o tom, co se děje.

Právě včasné informování může být v takovýchto případech účinnější než různé bariéry, které mají zkomplikovat vyšinutým lidem vstup do veřejných budov. V 21. století v době masivního držení mobilních telefonů by to neměl být nepřekonatelný problém.

Zkrátka oblastí, na které by se měla zaměřit důkladná analýza, existuje hodně. Nejnovějším rozborem postupu policie by poučení z tohoto neštěstí skončit nemělo. Přesto už nyní je zřejmé, že neexistuje zázračný postup, který by zamezil opakování podobné tragédie. Většina politické reprezentace si to zatím uvědomuje a nenabízí žádná jednoduchá řešení nebo masivní restrikce.

Ostatně prezident republiky to v novoročním projevu vyjádřil jasně – nikdy nebude dost kontrol a regulací, které mohou eliminovat všechna nebezpečí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu