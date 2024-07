Ty všechny docházejí k závěru, že Rusko vede proti České republice informační válku a ohrožuje tak bezpečnost státu. Mělo by tedy být v našem nejvlastnějším zájmu ho společně bránit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lída Rakušanová: Svoboda a demokracie nebo Orwellův svět: máme na výběr!

K tomu je ovšem nezbytně zapotřebí konsensus napříč politickým spektrem a především, jak zdůraznil Otakar Foltýn, „celospolečenská důvěra v bezpečnostní instituce“.

Právě v tom je ale zřejmě kámen úrazu: jak se traduje, patří apriorní nedůvěra k autoritám údajně k české povaze. Což by nepřekvapovalo, když si uvědomíme, že máme za sebou čtyři desetiletí komunistické totality. Na druhou stranu od té doby už uplynulo 34 let.

Pomalu stejně dlouho jako v nesvobodě tedy žijeme ve svobodné, demokratické zemi a je na nás, jak se svou svobodou naložíme.

Přesto soustavně přibývá lidí, kteří považují fakt, že Rusko vede proti České republice informační válku, jen „za záminku západních vlád k omezování svobody slova“. Z 15 procent v prvním roce války na Ukrajině se loni jejich podíl zvýšil na 24 procent.

V zemi, kde válka je mír

A podle letošního průzkumu Středoevropské observatoře digitálních médií v zemích V4 je jich v Česku už 41 procent. Je to víc než polovina, protože opačného názoru je jen 39 procent obyvatel a zbylých 20 procent je přesvědčeno, že ruská informační válka nemá na Česko žádný dopad, protože „se současný konflikt omezuje na území Ruska a Ukrajiny“.

Rusko podle Blinkena stupňuje ofenzivu i hybridní útoky. ‚Vidíme kyberútoky, sabotáže, dezinformace‘ Číst článek

Je samozřejmě možné, že se pod formulací o informační válce Ruska jako „záminky západních vlád k omezování svobody slova“ ve skutečnosti skrývá hlavně únava z války a prostá touha po tom, aby byl už konečně klid.

To by pro nás ovšem bylo ještě nebezpečnější: Putinův multipolární euroasijský koncept, ve kterém by si velmoci rozdělily svět a každá by si ve své oblasti dělala, co chce, má, pokud jde o Česko, jeden zásadní kaz: a sice ten, že Rusko neví, kde má hranice.

Že do jeho oblasti patří kromě Ukrajiny, Gruzie, Moldavska a Pobaltí i všechny postkomunistické státy ve sféře vlivu bývalého Sovětského svazu, tím se Putin nikdy netajil.

Takže si můžeme vybrat: buď budeme věřit svým bezpečnostním institucím, že Rusko vede proti České republice informační válku a ohrožuje tím bezpečnost státu, který jsme odhodláni bránit, anebo budeme riskovat, že skončíme tam, kde jsme byli před 34 lety: v zemi, kde „válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla“.

George Orwell nechá pozdravovat.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu