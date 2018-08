Český film vykročil s krimi Miss Hanoi správným směrem. Zatím se ale plácá v televizní tuctovosti

Česká kinematografie se konečně dočkala své první vietnamské protagonistky. Snímek Miss Hanoi s Ha Thanh Špetlíkovou v roli policistky si dovolí lehce přikrášlit skutečnost – v tuzemsku zatím podle tvůrců žádná policistka vietnamského původu není. Snaha realisticky zobrazit vícevrstevnatou komunitu ale jinak zapadá za nepřirozenými dialogy a nevyrovnanými hereckými výkony. Recenze Varnsdorf / Praha 12:00 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Čtyři roky po tragickém úmrtí dcery místního vietnamského boháče otřese Varnsdorfem další smrt. V lese nedaleko pomníku tehdy čerstvé vítězky okresní soutěže krásy objeví fotograf se svou modelkou tělo vyhlášeného potížisty Polanského (Jan Marsál). Toho přitom pouhých pár dní předtím pustili z pasťáku, kde strávil několik let právě za její vraždu.

Motiv tak automaticky ukazuje dovnitř vietnamské komunity. Kdo si počkal, až mladý floutek bude na svobodě, aby vykonal svou pomstu? Byl to snad samotný patriarcha Tran (čti Čan), který má své nitky natažené přes celé místní společenství, nebo jeho syn (Chip Nguyen), po němž se po Hienině smrti slehla zem a teď se najednou zase objevil v Čechách?

Akce v novém Mission: Impossible je vizuální i technickou podívanou. Cruisova touha potěšit diváky nezklame Číst článek

Případ představuje pro začínající policistku Anh (Ha Thanh Špetlíková) profesionální i psychologickou zkoušku. Vyšetřování jí totiž na jedné straně vrátí bolestivé vzpomínky na nejlepší kamarádku, příjezd cynického detektiva Kříže (David Novotný), který si ji trochu proti její vůli vybere jako asistentku a zároveň vstupenku do pro něj exotického světa vietnamské minority, pak zase Anh postaví proti svým blízkým.

Zdeněk Viktora v Miss Hanoi zdařile vykresluje českou vietnamskou komunitu jako komplexní skupinu lidí, kteří nejsou navzdory stereotypům pouze stánkaři. Celkem věrně zachycuje i to, s čím se na denním pořádku potýkají ze strany české většiny (tykáním, urážkami, komolením jmen), ačkoli ve filmu tuto xenofobní náladu zosobňuje v podstatě jen postava Novotného.

Debutující režisér, scenárista a producent v jedné osobě se ale ani při své nejlepší snaze nedokáže vyhnout zplošťování charakterů, nepřirozeným dialogům a opakování ohraných detektivkových motivů. Snímek by tak klidně mohl být nevýznamnou epizodou seriálu Kriminálka Varnsdorf na některém z komerčních kanálů.

David Novotný a Ha Thanh Špetlíková ve filmu Miss Hanoi | Zdroj: Falcon

Pokud by ústřední dvojice kriminalistů zůstala stejná a jedna z dějových linek by z mrzoutského Kříže udělala člověka, který svou mladší kolegyni pouze neponižuje kvůli jejímu původu a pohlaví, ale skutečně respektuje, vůbec by takový seriál nebyl na škodu.

Forma i styl vyprávění by se měnit nemusely, jen by vznikl zasloužený prostor pro rozvedení ústředních charakterů a jejich kulturního pozadí nebo osobní historie. Nepříjemný detektiv by tím pádem obstál růst, který mu Miss Hanoi nedopřává, a došel kýžené cesty od ignorance k uvědomění. Takhle mu jeho uštěpačné poznámky totiž procházejí vlastně bez následků.

Miss Hanoi krimi

ČR, 2018, 90 min

Režie: Zdeněk Viktora

Scénář: Zdeněk Viktora, Adéla Kabelková, Marek Grajciar

Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška, Jiří Kocman, Radim Madeja a další Hodnocení: 55 %

Kříž s Anh zastávají typický příklad krásky a zvířete. Co ovšem bourá jednobarevnou polohu nerudného rýpala, je výkon Davida Novotného. To on dává postavě sympatické rysy, které nejsou ze scénáře nutně čitelné. Nejen svým herectvím pak vyčnívá nad ostatními. Zatímco ti figurují v dramatu, Kříž dává maximum do své role v komedii.

Znamená to jasnou nevýhodu pro Ha Thanh Špetlíkovou, kterou nezkušenost vede k emotivnímu projevu skrze pročesávání vlasů a energický běh. Vedle Novotného, jehož hlas řičí plochami, její policistka působí nevýrazně, ploše, nudně. Viktora jí přitom moc nepomáhá ani tím, že ji hned v druhé scéně bezdůvodně svlékne a nechá kameru, aby ji v detailu sledoval, jak se obléká.

Miss Hanoi ale přece jenom boduje v jedné zásadní věci — dostává do mainstreamové tvorby tolik opomíjenou reprezentaci vietnamské identity a mentality. Přidáním vietnamských titulků k vybraným projekcím navíc do kin naláká třeba vůbec poprvé po letech ty, co česky nerozumí.

Snímek měl v českých kinech premiéru 9. srpna.