Část na vozíku, zbytek na jedné noze. Marilyn Manson představil pražskému publiku své nejnovější album

V pražské Tipsport Areně vystoupil americký rocker Marilyn Manson. Na konci září na něj při koncertě spadla rekvizita v podobě dvou velkých pistolí, několik vystoupení proto musel následně kvůli zranění nohy zrušit. Pražské publikum o svůj koncert ale neochudil. A jak sám řekl, svůj handicap proměnil ve výhodu. Praha 8:30 20. listopadu 2017

Oproti oficiálnímu harmonogramu si na vystoupení Marilyna Mansona museli fanoušci počkat dvacet minut. První dvě skladby po klesnutí opony zpěvák odehrál na speciálním vozíku. Ten trochu připomínal trůn, to když na něm zpěvák seděl. Vozík mu ale umožňoval se i napřímit a to pak Marilyn Manson vypadal jako hrabě Drákula vylézající z rakve.

Většinu koncertu pak zpěvák odstál na jedné noze, opřený o stojan mikrofonu a speciální berli. Celý večer měl za zády dvojici asistentů v chirurgických oblecích a maskách, kteří mu mimo jiné pomáhali při odchodu ze scény. Na pódiu ale nechyběly ani dvě velké makety pistolí, které Mansona na konci září poranily.

„Marilyn na sobě vůbec nedal znát, že má nějaký handicap. Myslím si, že tu show to umocnilo a vlastně to do toho i zakomponoval, že tam měl to svoje lehátko, to svoje pojízdné křeslo,“ zhodnotil vystoupení pro Radiožurnál fanoušek Petr.

Během koncertu zazněly písně ze zpěvákova nejnovějšího alba, na své si ale přišly i fanoušci jeho starší tvorby s hity jako This Is The New Sh*t, The Beautiful People nebo Sweet Dreams (Are Made of This). Hudební klip poslední jmenované písničky byl v roce 2010 hudebním časopisem Billboard označen jako nejděsivější videoklip všech dob.

V nedávném rozhovoru, který připravil Radiožurnál ve spolupráci s časopisem Rock&All se Manson svěřil, že kromě své kariéry zpěváka by se chtěl více věnovat i herectví. Řeč přišla také na politickou situaci v USA a samozřejmě na Mansonovo nedávno vydané album s názvem Heaven Upside Down.