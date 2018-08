Michael Jackson by oslavil šedesátiny. V Praze mu kdysi tleskalo 120 tisíc fanoušků

Michael Jackson začal v šoubyznysu už jako dítě v rodinné skupině Jackson 5, brzy ale zahájil sólovou kariéru. Jeho prvním hitem bylo v roce 1971 Got to Be There.

Prodej jeho prvního alba Off The Wall o osm let později se přehoupl přes deset milionů.

Opravdová sláva ale přišla o jedenáct let později, a to s albem Thriller, které se stalo nejprodávanějším v historii pop music. Devět písní trvá necelou třičtvrtěhodinu.

Stejnojmennou skladbu navíc doprovodil originálním videoklipem, kterým inspiroval nadcházející generace.

Jackson diváky často zaujal svým pohybovým nadáním, a to hlavně takzvaným Moon Walk, tedy měsíční chůzí. Jeden koncert odehrál i v Česku, v roce 1996 vystoupil před 120 tisíci diváky na Letenské pláni, kde zahájil světové turné k albu HIStory.

Postupně však populární umělec začal budit kontroverze. Mohlo za to kožní onemocnění, které způsobovalo vyblednutí pleti a četné plastické operace.

V roce 1993 navíc Michael Jackson musel před soud kvůli obvinění ze sexuálního zneužití nezletilého. Podezření se sice neprokázalo, zpěvák se ale s rodinou i tak dohodl na mimosoudním vyrovnání. Podobné problémy, a znovu bez konečného verdiktu, měl také na začátku tisíciletí.

Jackson se v závěru života pokoušel o návrat na pódia. Pak ale 25. června 2009 zemřel po předávkování sedativy. Bylo mu padesát let. Prášky mu dal jeho osobní lékař Conrad Murray, který za neúmyslné zabití dostal čtyři roky vězení.