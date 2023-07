Další skandál kapely Rammstein. Po Lindemannovi čelí obvinění ze znásilnění i klávesák Flake

Skandál kolem německé kapely Rammstein dostal novou dimenzi. Ke slovu se přihlásily další ženy, které viní ze znásilnění nejen zpěváka Tilla Lindemanna, ale i dalšího člena skupiny. Přinejmenším o Lindemanna se přitom už zajímá i prokurátor. Od stálého zpravodaje Berlín 18:14 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obvinění se tentokrát točí i kolem klávesisty, který vystupuje pod přezdívkou Flake (vpravo) | Zdroj: Profimedia

Dvě německá média vypátrala další ženy, které mají s Rammsteiny nepříjemnou zkušenost. Tentokrát se ale točí i kolem klávesisty, který vystupuje pod přezdívkou Flake.

‚Obvinění vůči Lindemannovi nás šokovala.‘ Universal přerušil spolupráci s kapelou Rammstein Číst článek

Jak zjistily noviny Süddeutsche Zeitung a stanice NDR, jde jednak o incident z roku 1996, kdy kapela ještě nebyla tolik známá. Po koncertě členy kapely fanynka doprovázela k hotelu a ztratila vědomí nejspíše po kapkách na spaní. Žena se probudila po několika hodinách s palčivou bolestí v podbřišku a předpokládá, že s ní muselo mít styk hned několik členů kapely.

Další svědectví je z roku 2002 a točí se kolem tehdy sedmnáctileté dívky. I ona zpětně připouští, že jí hudebníci kromě alkoholu mohli podat i jiné omamné látky, po kterých měla nedobrovolný sex s klávesistou.

Ani jedna z žen to nenahlásila policii. Incidenty se staly v době, kdy společnost k podobným věcem přistupovala jinak a veřejnost o sexuálním násilí spíše mlčela. Obě ženy svědectví sepsaly v čestném prohlášení pro soud. Pokud by se tedy ukázalo, že jde o křivou výpověď, pak by jim automaticky hrozilo vězení.

Právníci zpěváka Lindemanna celou situaci nekomentují. Podle advokátů klávesisty nejsou tvrzení dostatečně podložená. Kapela takto přistupuje i ke starším nařčením, která se na veřejnosti objevila minulý měsíc.

Například vydavatelství Universal sice kvůli nim s kapelou pozastavilo spolupráci, ale samotní fanoušci jsou smířliví a řada z nich na koncertech naopak vyjadřuje solidaritu s hudebníky.

‚Sexuální delikty a distribuce drog.‘ V Německu začali vyšetřovat zpěváka skupiny Rammstein Číst článek

Samotného Lindemanna ale už měsíc vyšetřuje berlínské státní zastupitelství kvůli dřív oznámeným incidentům. Dvě nová svědectví se ale vymykají tím, že je částečně potvrzují i svědci.

Například první žena řešila údajné znásilnění z roku 1996 se svými blízkými jen krátce potom, co se mělo stát. Dva lidé jí to zpětně dosvědčili. Vyhledala také pomoc Bílého kruhu bezpečí, aby se vyrovnala s traumatem. Podobný příběh má i druhá údajná oběť, která léta po incidentu docházela na terapie.

Případy se sice datují do let 1996 a 2002, ale je nutné myslet na dobový kontext. Oba incidenty se měly stát na území bývalého východního Německa, v regionech, kde debata o sexuálním násilí výrazně nepokročila v podstatě dodnes. Tenkrát mohly mít oběti oprávněné obavy, že policie by jejich případ okamžitě smetla ze stolu.

Protesty

Skupina Rammstein je zrovna na evropském turné. V Berlíně vyprodala hned tři koncerty za sebou, poslední z nich začne už v pondělí večer. Lindemann ale pozměnil text jedné písně a nepřímo naráží na aktuální kauzu. Koncerty ale provází demonstrace lidí venku. Ti volají po boji se sexuálním násilím.

V neděli při koncertu policie zadržela dvojici, která se snažila dostat ke kabelovým spojům, které vedly k reproduktorům. Oba lidé čelí podezření z pokusu o poškození cizího majetku, nicméně úřady zatím situaci neupřesňují. Není tak jasné, co konkrétně měli lidé v plánu. Oba jsou každopádně stíhaní na svobodě.

Agentura DPA upozorňuje, že na koncertech sice nechybí pověstná pyrotechnika, do detailu promyšlený scénář a choreografie, ale Lindemann se v určitých ohledech drží zpátky. Třeba v pasážích s explicitními sexuálními narážkami nechává často zpívat pouze publikum, které texty ostatně často zná nazpaměť.