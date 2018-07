Montáž pódia i obrazovek. Přípravy na pražský koncert The Rolling Stones vrcholí

„Molo je 79 metrů široké, 31 metrů vysoké a 18 metrů dlouhé,“ popisuje Radiožurnálu Dale Skjerseth, hlavní produkční manažer turné No Filter.

Konstrukce a další věci potřebné pro koncert do Prahy přivezlo přes 40 kamionů. Postavit podium, obrazovky a zázemí pro kapelu i diváky pracovníci zvládnou za necelé tři dny. „Z našich se o to stará 120 lidí a dalších 150 nám pomáhá tady z české produkce. Pracují dost rychle, během dneška (úterý, pozn. red.) to bude hotové pro zítřejší show," dodává.

Členové The Rolling Stones jsou stále plní energie. Za koncert Jagger naběhá na pódiu i několik kilometrů Číst článek

Posílená doprava

Rolling Stones dorazí do Letňan podle informací organizátorů tři až čtyři hodiny před koncertem. V Česku hráli naposledy před 11 lety. Předkapelou bude Pražský výběr. Zpěvák Michael Kocáb se s členy kapely zná osobně.

„Mám řadu fotek z osobního setkání. Václav Havel mi tehdy udělal radost, nebylo to naprosto nutné, ale udělal to kvůli mně – nechal mě kapelu provést Pražským hradem. Takže jsem je měl dvě hodiny pro sebe, skutečně jsem je provázel," vzpomíná Kocáb.

Letiště Letňany se otevře ve středu ve dvě hodiny odpoledne. Rolling Stones by měli začít hrát ve 20:30. Pražský dopravní podnik v souvislosti s koncertem prodlouží a posílí provoz metra na trase C do jedné hodiny ráno. Na místě jsou podle informací dopravního podniku velmi omezené možnosti parkování. S sebou na koncert si návštěvníci mohou vzít jen malé zavazadlo formátu sešitu A5.