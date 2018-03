19. 9. 2012 |Lucie Husárová |Zprávy z domova

V Karlovarském regionu by nyní v krajských volbách zvítězila ČSSD. Volilo by ji 23 procent lidí. Druhá ODS by nyní získala 18,5 procenta. Ukazuje to volební model ppm factum pro Český rozhlas.