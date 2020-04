Kulturní tipy v době koronaviru: umělecký maraton, mapování přírody i nová píseň Lucie Bílé

Mimořádná opatření spojené s šířením koroanviru se pomalu začínají uvolňovat, neplatí to však pro svět kultury. Umělcům tak nezbývá než působit v online prostředí. I tento pátek jsme pro vás připravili tipy na virtuální kulturní vyžití. V nabídce je například další představení Bolka Polívky, výstava díla architekta Adolfa Loose na webových stránkách Galerie Jaroslava Fragnera nebo nová píseň Lucie Bílé. Praha 15:43 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Lucie Bílá vydala novou píseň | Zdroj: Fotobanka Profimedia

ART MARATON PALÁCE AKROPOLIS

Dveře Paláce Akropolis se po několika týdnech opět otevírají - divákům pouze virtuálně. Na jevištích velkého a malého sálu budou osm hodin vystupovat herci a zpěváci jako Apolena Rychlíková, Kamila Hladká, Bára Zmeková nebo Never Sol. Po čas celého maratonu diváky provede kulturní redaktorka z Českého rozhlasu Vltava Veronika Štefanová. Koupí vstupenky sledující podpoří přítomné umělce, mezi které bude veškerý výtěžek rozdělen. Art Maraton Paláce Akropolis začíná v 16 hodin.

BOLEK POLÍVKA ONLINE OD 18.15

Bolek Polívka vám společně se svými hosty opět zpříjemní páteční podvečer vyprávěním o životě a veselými historkami ze zákulisí. Principál si tentokrát na jevišti svého divadla popovídá s herečkou a zpěvačkou Hanou Holišovou, hudebníkem Davidem Rotterem a hrajícím režisérem a režírujícím hercem Petrem Halberstadtem.

KINO ONLINE - Ženská na vrcholu a Kurks

Virtuální Vaše kino i v pátek promítá dva snímky. Českou komedii Ženská na vrcholu, kde hlavní roli ztvárnila Anna Polívková, si diváci můžou zapnout od 19. hodiny. Dvě hodiny před půlnocí pak začíná skuteční příběh o „nepotopitelné“ ponorce Kursk.

POZOROVÁNÍ PŘÍRODY S NÁRODNÍM MUZEEM

Národní muzeum nabízí v současné nelehké době všem obyvatelům Prahy jedinečnou možnost, jak trávit víkend ať už o samotě, nebo s rodinou, ale hlavně aktivně. Od 24. do 27. dubna 2020 proběhne mezinárodní projekt s názvem City Nature Challenge, jehož cílem je zábavné mapování městské přírody pomocí chytré mobilní aplikace iNaturalist. A zapojit se můžete i vy. Každý sám a přitom společně můžeme ukázat světu rozmanitost naší přírody!

VÝSTAVA - ADOLF LOOS

Letos v prosinci to bude 150 let od narození architekta Adolfa Loose. Jednomu z nejvýznamnějších architektů 20. století se věnuje výstava v Galerii Jaroslava Fragnera. Výstava Raumplan a současná architektura hledá v jeho tvorbě motivy, které přesahují do současnosti a jejichž prizmatem můžeme Loosovu tvorbu interpretovat i z jiného úhlu pohledu.



VIRTUÁLNÍ GALERIE PRAHY 8

Do virtuální galerie zve své příznice i městká část Praha 8. „Do této virtuální galerie jsme v tuto chvíli ‚instalovali‘ výstavu Rosti Osičky Rub a líc, která je právě na chodbách Libeňského zámku. Nově si jí tak ale lze prohlédnout i z pohodlí domova,“ vysvětluje starosta Prahy 8 Ondřej Gros. Výstava zahrnuje obrazy, básně, zajímavé předměty i fotografie, je doplněna audio-video záznamem i audio komentářem u každého exponátu.

SÓLO PRO ARTEMIA

Jako vzpomínku na předčasně zesnulého producenta, režiséra a zakladatele společnosti Artcam Films Artemia Benkiho, který zemřel minulý týden pár dní před svými čtyřiapadesátými narozeninami, můžou zájemci shlédnout online projekci jeho celovečerního filmu Sólo, oceněném mimo jiné jako nejlepší český dokument na MFDF Jihlava 2019.



NOVÁ PÍSEŇ LUCIE BÍLÉ

Lucie Bílá se v době karantény rozhodla potěšit své fanoušky hudebním dárkem. Přichází s dalším singlem s názvem Cirkus bude. Píseň pochází z jejího aktuálního alba Ta o mně, za které obdržela ihned po vydání zlatou desku. Na novém singlu Cirkus bude se po hudební i textové stránce podíleli Jana Infeldová a Jan Vávra ze skupiny Jananas a o vizualizaci se postaral Patrik Černoch.