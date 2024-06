SOUTĚŽ: Střílečky, farmaření i osobní traumata. Vyhrajte knižního průvodce světem videoher

„Hraní a hráčství se stalo identitou, kterou lze zabalit a prodávat. Nechat se (tím) odradit by ovšem byla škoda,“ tvrdí publicista Ondřej Trhoň. Ve své knize zdůrazňuje, že jakkoli je „gamerství“ spojené s určitým typem hraní, jeho svět je mnohem bohatší.

„K libovolné představě o tom, co jsou videohry, jde najít protipříklad. V kontrastu s nákladnými a kinematograficky vypiplanými akčními tituly vznikají osobní příběhy, které mluví o traumatech nebo queer zkušenostech,“ popisuje Trhoň.

„Na každou složitou strategii připadá videohra zasazená do galerie, každé bojovce s propracovanou sérií úderů a svalnatými postavami sekunduje nenásilný titul, v němž se staráte o farmu, zachraňujete sourozence nebo řešíte klimatickou krizi.“

Poučený průvodce o titulech, jako je Death Stranding, Call of Duty nebo Resident Evil, otevírá videohry novému čtení a odhaluje, že některé z nich mohou být třeba spalující společenskou kritikou jako ty největší romány.

„Byznysový model mobilních her, jimiž si krátí volný čas spousta dospělých, mladých lidí i děti, často balancuje na hraně etiky a gamblerství,“ dává příklady Trhoň. „Někdy nám zdánlivě neškodné tituly podsouvají problematické vnímání světa, jindy herní mechaniky prostupují pracovním životem a pod rouškou slibů o zábavnější práci vyvíjejí na zaměstnance další tlak.“

Kniha na příkladech těch uměleckých i nejkomerčnějších her současnosti ukazuje, jak se staly médiem 21. století, které patří k životnímu stylu nejen nejmladších generací.

Trhoň dlouhodobě spolupracuje s filmovým měsíčníkem Cinepur, magazíny A2, Revue Prostor, stanicemi ČT art nebo Radiem Wave, kde připravoval sérii rozhovorů se světovými intelektuály a intelektuálkami Otevřené hlavy.

Vedle toho se podílí také na vývoji videoher ve studiu Charles Games, kde vznikly oceňované hry Attentat 1942 nebo Beecarbonize. Jeho knihu Ještě jeden level vydalo nakladatelství Paseka.

