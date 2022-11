SOUTĚŽ: Století ČSR v datech, souvislostech a příbězích. Vyhrajte ilustrované historické leporelo

Každý asi zná prohlášení Klementa Gottwalda: „Právě jsem se vrátil z Hradu.“ Co ale komunistický premiér po prezidentovi Edvardu Benešovi vůbec chtěl? Zásadní milníky české a československé historie zasazuje do kontextu a bohatých ilustrací kniha Století ČSR. O velkoformátové leporelo, které sestavil Štěpán Korčiš, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 14:11 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrace Richarda Cortése k období Pražského jara v knize Století ČSR v datech, souvislostech a příbězích | Zdroj: Vydavatelství 3K

„Podle zvonění jsem je vždycky poznal. Nikdo, na koho už zvonili, nezvoní jako oni. A na většinu lidí, co k nám v té době chodili, už zvonili. Ale stejně by tak nikdo jinej nezvonil,“ popisuje Korčiš v krátkém doprovodném textu nazvaném Fízl vždycky zvoní jednou.

„Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr. Dokud neotevřeš. Nebo než je bolí prst asi. Chvilička ticho a pak zas. Dva StBáci. Vždy dva. Musej se asi hlídat. A mít převahu.“

Autorova vzpomínka je jedním z příběhů ze zadní části leporela, které doplňují graficky zpracované zevrubné dějiny naší země. Třináct stran – jedna pro každé desetiletí – spojuje graf vývoje voleb od první republiky přes protektorát, Československou socialistickou a Českou a Slovenskou federativní republiku až po dnešek.

Kromě volebních výsledků jsou v knize znázorněná i složení všech vlád, včetně fotek premiérů i prezidentů. Do kontextu vše dává stručná historiografie okolního světa: od první světové války a revoluci v carském Rusku přes Mnichov až po listopadovou revoluci. Důraz přitom není kladen jen na událost samotnou, ale také její příčiny a následky.

Velké dějiny se tu potkávají s těmi malými, osobními, když Korčiš dokresluje časovou osu československé historie příběhy svého dědečka Vavřince Korčiše, který prožil druhou světovou válku jako partyzán a později se dočkal komunistické perzekuce, nebo svého pradědečka Františka Bodláka, který za svůj protinacistický odboj zaplatil životem.

Publikace je koncipována tak, že historie (pochopitelně) nekončí. Současné dění si tak lze stáhnout na stránkách projektu Století ČSR a do vydání doplnit.

Štěpán Korčiš jako syn mluvčí Charty 77 Petrušky Šustrové a Vavřince Korčiše prožíval dobu normalizace v epicentru disentu. Revoluce ho zastihla ve druhém ročníku střední školy. Po maturitě studoval historii a později informační studia a knihovnictví, ani jedno však nedokončil.

V Lidových novinách vystřídal řadu profesí od grafika po redaktora. Nyní v deníku působí jako vedoucí grafiků a občasný autor. Své grafické schopnosti uplatňuje ale i jinde – navrhl například design pro zpravodajský server iROZHLAS.cz.

Na větších historických textech z doby poválečné spolupracovali na publikaci Století ČSR v datech, souvislostech a příbězích historici Jiří Pernes a Zdeněk Munzar. Autorem ilustrací je Richard Cortés. Kniha vyšla ve vydavatelství 3K.

Jak byl pradědeček autora knihy František Bodlák spjat s Českým rozhlasem? (Nápovědu najdete ve fotogalerii výše.)



