Tajemství staré bambitky, Anděl Páně a Pelíšky. Na Štědrý den nejvíce diváků sledovalo pohádky

Nejsledovanějším televizním pořadem byla na Štědrý den pohádka České televize Tajemství staré bambitky 2. Vidělo ji téměř 2,5 milionu diváků starších 15 let. Je to 60 procent všech lidí, kteří měli po 19.00 zapnutou televizi. Sledovanost tak byla nepatrně nižší než u loňské premiérové pohádky Jak si nevzít princeznu. Vyplývá to z dat České televize.

