Stejný trénink běžce nikam neposune, říká český mistr Homoláč. Za inspirací létá do Keni

„Příští rok možná zkusím na mistrovství republiky, které bude v Brně, i pět kilometrů,“ uvažuje pro Radiožurnál úřadující český mistr ve třech vytrvaleckých disciplínách Jiří Homoláč o tom, že zkusí doběhnout pro republikové zlato i na trati, kterou zatím absolvuje jen při týmových závodech.

Ve své kariéře se totiž řídí jednoduchým mottem, že běhání je jenom jedno – rychle a daleko. Svou přípravu ale přeci jen přizpůsobuje tomu, jaký závod ho zrovna čeká.

„Když jsem na soustředění, je to za týden od 160 do 210 kilometrů. Doma je to třeba jen 100 kilometrů týdně. Mezi závody se toho moc natrénovat nedá, musíte si odpočinout, je to jen zahřátí, žádný velký trénink,“ říká 28letý běžec.

Objem naběhaných kilometrů ale sám o sobě podle Homoláče kvalitní přípravu nezajistí. „Trénink musí být pestrý, když někdo běhá pořád stejný okruh, nikam ho to neposune. Musí to být pestré – kopce, tempové běhy, dlouhé běhy, úseky na dráze.“

Běžec z Chudčic na Brněnsku své zkušenosti předává při trénincích pro amatéry, sám se jezdí už několik let zdokonalovat na pravidelná soustředění v Keni. Na jednom je právě teď. Přípravu od tamních vytrvalců nekopíruje, slouží mu spíš jako inspirace.

Touží po Tokiu

„Mám trenéra, který píše plán. Ale poznatky z jejich tréninku jsem přijal a vstřebal. Ale ne, že bych mu napsal, že trénují takhle, ať mi to napíše. Výhoda je v nadmořské výšce a v tom, že je tam strašně moc dobrých běžců, to vás posouvá dál,“ vysvětluje.

Posouvání dál by pro Homoláče znamenalo začít sbírat úspěchy i na mezinárodní scéně, velké atletické akce mu zatím unikají, zúčastnil se jen evropského šampionátu před dvěma lety.

„Letos mi mistrovství Evropy uteklo, ale na něj jsem necílil, vrchol byl v MS v půlmaratonu. Velký cíl je olympiáda, kvalifikační období začne od 1. ledna, ale čeká se na kvalifikační podmínky,“ touží Jiří Homoláč po olympijské účasti v Tokiu 2020. Nominace na předchozí hry v Riu de Janeiru mu unikla o necelé dvě minuty.