‚Bude to těžký zápas, ale chci hrát agresivně,‘ říká před premiérovým finále tenistka Nosková

Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková zažívá zatím nejpovedenější turnaj kariéry. Do australského Adelaide sice přijela jako 102. hráčka světa a málem vypadla už v úvodním kole kvalifikace, ale všechny složitosti zatím ustála a tak ji čeká premiérové finále na elitním ženském profesionálním okruhu WTA. Pokud by se jí povedlo vyhrát i v zápase o titul s Běloruskou Sabalenkovou, posunula by se v žebříčku do nejlepší padesátky singlistek.

Linda Nosková se snaží vypořádat s novou situací. Jeden z reportérů se jí totiž v Adelaide zeptal, jestli nechce přehodnotit své sezónní cíle, když hned na začátku roku může poskočit tak vysoko v žebříčku, v případě finálové výhry na 43. pozici.

„Každý den mám zřejmě větší cíle, zlepšit svoji hru a výsledky přijdou. Je to evidentně úžasný turnaj, hraju dobře a to je jediné, co mě zajímá. Mám skvělý pocit ze hry,“ těší nejmladší finalistku od roku 2008.

Putování turnajem

V kvalifikaci Nosková čelila mečbolu soupeřky, ale složitou situaci ustála a zřejmě i díky tomu překonávala další těžší chvíle na turnaji. V prvním kole hlavní soutěže porazila mladá česká tenistka Rusku Kasatkinovou a připsala si premiérovou výhru nad tenistkou z elitní desítky. Zdolala i někdejší světovou jedničku a grandslamovou šampionu Azarenkovou z Běloruska a v semifinále také současnou dvojku na žebříčku Tunisanku Jabeurovou.

First career final



Teen qualifier Linda Noskova shocks world No.2 Jabeur 6-3, 1-6, 6-3 to claim her spot in the title match!#AdelaideTennis pic.twitter.com/YpfK46auVx — wta (@WTA) January 7, 2023

„ Je to úžasný pocit. Odehrála jsem hodně zápasů a jsem vděčná za to, že jsem je všechny zvládla. Už se těším na finále. Proti Sabalenkové to bude skvělý zápas. Chci být v zápase agresivnější než ona, ale bude to opravdu těžké. Uvidíme, jak to půjde, “ říká před duelem se silnou Běloruskou česká tenistka.

Premiéra ve finále

Pro Lindu Noskovou půjde o sedmý zápas turnaje, čtyřikrát musela hrát na maximální počet setů, únava i menší zdravotní potíže se mohou nabalovat, ale česká tenistka věří, že bude dobře připravená.

Linda Nosková zabojuje o premiérový titul na okruhu WTA. A také jistě o další velký zážitek. Tím zatím největším pro ní byl deblový zápas na loňském US Open, kde před vyprodaným stadionem Arthura Ashe a před skoro 24 tisíci diváky porazila slavné americké sestry Serenu a Venus Williamsovy.

„To byl rozhodně zatím nejlepší zážitek mé dosavadní tenisové kariéry. Byl to neuvěřitelný pocit hrát s nimi na kurtu. Těším se, až se tam letos vrátím,“ okomentovala zpětně svůj zatím nejlepší tenisový zážitek Linda Nosková, kterou v Adelaide čeká první singlové finále na elitním okruhu.

Finále ženské dvouhry je na programu v neděli od 6:30 českého času.