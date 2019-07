Evropské poháry hrál již před 15 lety. Pudil chce v souboji s kazašským Šymkentem zúročit zkušenosti

Fotbalistům Mladé Boleslavi se v minulosti v předkolech Evropské ligy příliš nedařilo, ale teď mají před sebou další šanci bilanci vylepšit. Čtvrtečním zápasem proti kazašskému Šymkentu vstoupí do nové kvalifikace, s řadou pohárových nováčků, ale také třeba s hráčem se zkušenostmi z Ligy mistrů, který letos v létě do Boleslavi přišel – Danielem Pudilem. Mladá Boleslav 14:03 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Mladé Boleslavi Daniel Pudil na tiskové konferenci | Zdroj: ČTK

Ve velkém vedru stál před začátkem kondičního cvičení až u reklamní plachty, v rohu hřiště hledal ten největší stín, ale jinak Daniel Pudil ví, že přichází právě ten typ zápasu, ve kterém se rozhodně schovávat nemůže.

Vždyť z celého týmu má snad jenom záložník Marek Matějovský srovnatelné zkušenosti s evropskými soutěžemi, se kterými se Pudil ještě v dresu Liberce seznámil už před patnácti lety.

„Něco se mi vybavuje, už je to nějaký pátek, ale na první zápas v Poháru UEFA nebo Intertoto Cupu se nezapomíná. V tu dobu jsem měl tu čest hrát se super kluky, kteří mi na hřišti pomohli. Teď jsem tu od toho, abych se snažil klukům na hřišti pomoct zase já,“ vzpomínal na své mezinárodní začátky v tehdejším poháru Intertoto Pudil. Později si zahrál i Ligu mistrů v dresu Slavie nebo belgického Genku.

„Když máte čest hrát Evropskou ligu nebo Ligu mistrů, tak byste se měl namotivovat – nechci říci mnohem víc – ale nemusí to být každý rok. Nechtěl bych, aby tam kluci šli s tím, že budou nervózní a že si nebudeme moci přihrát balón. Když tam nervozita je, tak je to mnohem složitější.“

Pudil se teď bude snažit podobně pomáhat mladoboleslavskému týmu trenéra Jozefa Webera, ve kterém má nějaké zkušenosti s evropskými soutěžemi či kvalifikacemi kromě zmíněného Matějovského už jen pět dalších fotbalistů.

„Pro většinu hráčů to bude pohárová premiéra. Je potřeba v nich probudit touhu, abychom se někam posunuli. Je to pro nás šance, abychom se i my trochu zviditelnili. Uděláme všechno pro to, abychom byli v Evropě úspěšní,“ burcuje trenér Weber.

Na druhou stranu, kádr zase není tolik zatížený předchozími nezdary klubu, kterému se nepovedlo projít přes předkola do skupinové fáze Evropské ligy ani jednou z posledních šesti pokusů.