Slavia venku ztratila počtvrté v řadě, po remíze 1:1 v Mladé Boleslavi může přijít o první místo

Fotbalisté Slavie zvítězili na hřišti Mladé Boleslavi 2:1 a mohou před pražským derby se Spartou přijít na úkor svého městského rivala o první místo v ligové tabulce. Góly padly v zápase jen v prvním poločase, na výstavní gól Vasila Kušeje stihl do přestávky zareagovat sólovou akcí Christos Zafeiris. Slavia nevyhrála na venkovním hřišti počtvrté za sebou. Video Mladá Boleslav 18:02 9. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavící Christos Zafeiris | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Jindřich Trpišovský postrádal oproti dramatické středeční pohárové výhře hned několik opor, ze zdravotních důvodů chyběl v sestavě Tomáš Holeš, Igoh Ogbu, Petr Ševčík či David Douděra.

Mladoboleslavští, kteří se ve zbytku sezony chtějí soustředit na umístění v prostřední skupině ligové tabulky, vlétli na favorita aktivněji. Především Vasil Kušej, jedna z komet jarní části sezony, trápil od začátku zápasu slávistickou obranu.

To vyvrcholilo v 18. minutě. Kušej se zmocnil balonu před vápnem, uvolnil se od Tarase Kačaraby a výstavní ranou levačkou se trefil přímo do rohu brány Ondřeje Koláře.

Slavia, které se na venkovních hřištích na letos nedaří, musela reagovat. Zblokovaná střela Václava Jurečky vápnem ještě neprošla, tak si míč vzala do parády lednová posila hostů Christof Zafeiris. Norský záložník si patičkou narazil s Oscarem, protančil přes dva protihráče do vápna soupeře a když se k němu odrazil jeho první střelecký pokus, z nulového úhlu poslal balon do sítě Středočechů - 1:1.

Pražané začali utahovat po pauze šrouby a byly z toho dvě velice nadějné šance Jurečky, brankář Jan Šeda byl ale vždy připraven. Ani střídající hráči ale nedokázali odpor domácích zlomit. Obrovská převaha v držení míče a rohových kopech střelecké šance Slavii nevytvořila a bere tak pouze bod za remízu.

Na venkovní výhru čeká Slavia už dva měsíce. Před pražským derby, které se hraje v příštím kole, může na úkor Sparty ztratit první místo v tabulce. Stačilo by, kdyby Sparta porazila v nedělním utkání Pardubice.

Výsledky fotbalové ligy FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 18. Kušej - 32. Zafeiris. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Váňa - Hocek (video). ŽK: Matějovský, Mareček, Jawo, Šeda - Schranz. Diváci: 4851. Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:1)

Branky: 37. a 51. Chytil - 25. a 54. Matoušek. Rozhodčí: Starý - Paták, Slavíček - Zelinka (video). ŽK: Pokorný - Beran. Diváci: 4007 Dynamo České Budějovice - FK Teplice 0:3 (0:1)

Branky: 22. Fila, 48. Gning, 73. Mareček. Rozhodčí: Batík - Kotík, Dresler - Adámková (video). ŽK: Hais - Trubač, Jakub Hora II.