Tak jednoduché góly, jak dala Bohemka, se často nevidí, nechápal Vrba chyby v obraně Baníku

Když stoper Bohemians Antonín Křapka gólem na 3:1 zakončil hrůznou čtvrthodinu ostravského Baníku, byli hosté zralí v Ďolíčku na ručník. Slezané sice vedli po trefě Nemanji Kuzmanoviče, vinou obrovských chyb v obraně ale nejen že o náskok přišli, ale navíc museli dotahovat dvoubrankové manko.

„Nemám pro to vysvětlení. To jsou věci, které si říkáme. Jestli to je dlouhý aut, základní postavení, rozehrávka... a přesto z toho dostáváme góly. Tak jednoduché góly, jako dala Bohemka, se často nevidí,“ nerozuměl hrubkám svých svěřenců baníkovský trenér Pavel Vrba.

Ostravský kouč věděl, že své svěřence musí probudit. Dvojí střídání o poločase zafungovalo, hostům navíc pomohla korigující trefa Jiřího Klímy těsně po návratu ze šaten.

Od té doby měl Baník navrch a bušil do obrany Pražanů, až přišla 79. minuta branka Mohameda Tijaniho, která završila velké baníkovské vzepětí – rozhodla o remíze 3:3. A tu oba trenéři hodnotili se smíšenými pocity.

„Bohemka byla v prvním poločase jednoznačně lepší a zaslouženě vedla a my jsme ve druhém poločase podle mého názoru zaslouženě vyrovnali, takže je remíza asi spravedlivá,“ říkal Vrba.

„Nevím, jestli mám být zklamaný z bodu, nebo být rád, že jsme to zremizovali,“ navázal na Pavla Vrbu kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

A ještě na jedné věci se oba pánové shodli: Podobné parádní zápasy plné gólů, navíc v parádní kulise vyprodaného stadionu, budou fanoušky bavit.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 7. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Liberec 2 2 0 0 7:2 6 2. Bohemians 1905 2 1 1 0 6:3 4 3. Brno 2 1 1 0 4:2 4 4. Plzeň 2 1 1 0 4:3 4 5. Č. Budějovice 1 1 0 0 2:0 3 6. Olomouc 2 1 0 1 3:2 3 7. Hr. Králové 1 1 0 0 1:0 3 8. Slovácko 1 0 1 0 2:2 1 9. Zlín 1 0 1 0 0:0 1 10. Ml. Boleslav 1 0 1 0 0:0 1 11. Ostrava 2 0 1 1 3:6 1 12. Teplice 2 0 1 1 3:7 1 13. Sparta 1 0 0 1 1:2 0 14. Slavia 1 0 0 1 0:1 0 15. Pardubice 2 0 0 2 1:4 0 16. Jablonec 1 0 0 1 0:3 0