Škoda zbytečné penalty v závěru. V odvetě urveme postup, slibuje záložník Plzně Kalvach

Není to špatné, ale mohlo to být ještě o kousek lepší. S takovým pocitem cestují z Kazachstánu fotbalisté Plzně. Na úvod závěrečného předkola Evropské konferenční ligy vyhráli v Kostanaji nad místním Tobolem 2:1. Nepohlídaný závěr utkání pro Radiožurnál Sport komentovali záložník Viktorie Lukáš Kalvach i trenér Miroslav Koubek. Kostanaj (Kazachstán) 7:34 25. srpna 2023

Byla to trochu zvláštní situace. Fotbalisté Tobolu Kostanaj sice prohráli, ale z tribun se dočkali nadšené odezvy. Plzeň, i přes spokojenost s výsledkem, zažívala možná mírné zklamání, protože mohla z utkání vytěžit daleko víc.

„Výsledek byl dobrý, ale pak přijde takový závěr. Je to velká škoda, protože to byla hlavička z třiceti centimetrů do ruky a je z toho penalta. Hlavně, že jsme vyhráli. Do odvety půjdeme s tím, že urveme postup,“ popisoval pro Radiožurnál Sport závěr zápasu záložník Viktorie Plzeň Lukáš Kalvach.

Zbytečná penalta

V 90. minutě právě Kalvach zvýšil vedení Plzně na 2:0, jenže o chvilku později zahrál v nastavení kapitán Lukáš Hejda ve vlastním pokutovém území rukou. Rumunský rozhodčí Barbu ale nepískal hned. Až po přerušení a upozornění od videorozhodčího zamířil k monitoru.

Lukáš Kalvach v ten moment už tušil, jaký bude verdikt. „Hned jsem věděl, že bude zle. Čekal jsem penaltu,“ přiznává Kalvach. Penalta se opravdu kopala a domácí fotbalisté ji proměnili.

Plzeňského kouče Miroslava Koubka mrzelo, že se západočeský tým nezachoval v posledních minutách zkušeněji. „Závěr jsme měli lépe odbránit a nenechat soupeře čtyři minuty hrát v náporu. Dostali jsme se pod tlak, z čehož pramení takové chyby,“ říká plzeňský trenér Koubek.

A tak bude plzeňský náskok v odvetě pouze jednogólový. Na západě Čech se bude hrát ve čtvrtek 31. srpna.

K dnešní výhře přispěl brankou, která byla zárověň jeho první soutěžní ve viktoriánském dresu. Nyní už Cadu vyhlíží odvetný zápas a těší se na plný stadion.



CELÝ ROZHOVOR ▶️ https://t.co/e1wQz5Y6vV pic.twitter.com/B5IQ6NUWoe — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 24, 2023