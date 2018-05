‚Klidný střed‘ tvoří jen dva týmy. Ve fotbalové lize se bojuje o titul, poháry i udržení

Do konce fotbalové Het ligy zbývají tři kola, ale jasno není ani o mistrovi, ani o účastnících evropských pohárů. Ještě dramatičtější je situace v pásmu sestupu. Tradiční „klidný střed tabulky“ se v posledním ročníku hraného aktuálním systémem smrsknul na pouhé dva týmy. Praha 14:35 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhraje český titul Plzeň, nebo Slavia? Kdo bude Česko reprezentovat v evropských pohárech? A kdo spadne? | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Ve 28. kole Het ligy se ve všech zápasech utkají týmy z horní a dolní poloviny tabulky. Téměř všechny stále hrají o budoucnost v příští sezoně. „Nahoře“ Plzeň může získat titul, Slavia touží Západočechy dotáhnout, ale zároveň si musí hlídat druhé místo. Z vedoucí šestky navíc jeden tým zůstane v příští sezoně bez evropských pohárů.

28. kolo Het ligy 11. 5. Jihlava (11.) - Sparta (5.) 12. 5. Ostrava (14.) - Liberec (6.) 12. 5. Zlín (12.) - Olomouc (3.) 12. 5. Plzeň (1.) - Slovácko (10.) 13. 5. Bohemians (7.) - Boleslav (13.) 13. 5. Teplice (8.) - Brno (16.) 13. 5. Jablonec (4.) - Karviná (15.) 14. 5. Dukla (9.) - Slavia (2.)

(online přenos)

Vespodu je v nejhorší situaci Brno, v boji o záchranu je ale dalších šest týmů a úplnou jistotu nemá ani zatím devátá Dukla.

Titul = Liga mistrů. Skoro určitě.

Plzeň má šestibodový náskok a pátý titul za posledních sedm let ve svých rukou. K oslavám titulu po 28. kole jí stačí proti Slovácku získat víc bodů než Slavia na Dukle. Pokud se Viktoria na sešívané nechce ohlížet, stačí získat v posledních třech kolech čtyři body.

Vítěz české ligy téměř jistě zajistí místo přímo v základní skupině Ligy mistrů, které dostane, pokud si vítěz letošního ročníku Champions League zajistí účast ve vlastní soutěži. Real Madrid už má účast v první čtyřce Primera Division jistou, Liverpool v Premier League ještě ne.

Reds stačí k jistotě čtvrtého místa bod v nedělním zápase s Brightonem, českému mistrovi paradoxně pomohl Huddersfield, který obral o body pronásledovatele Liverpoolu z Chelsea.

Vicemistr bude fandit Atlétiku

Ke druhému místu má nejblíže Slavia, jenže překvapení letošní soutěže, nováček z Olomouce, má ztrátu jen čtyři body, o další bod pozadu je Jablonec, sedm bodů za Slavií je Sparta, která má stále ještě naději splnit cíl, který si pro jaro dala.

Český vicemistr podle koeficientů nastupuje do druhého předkola Ligy mistrů, i jemu ale může pomoct vítěz Evropské soutěže. Pokud si vítěz Evropské ligy (ve finále jsou Atlético Madrid a Olympique Marseille) zajistí Champions League přímo v domácí soutěži, druhý tým české ligy se posune do třetího předkola.

Atlético Madrid do LM postoupí ze španělské ligy, hůř je na tom Marseille, která ve Francii na potřebné druhé místo ztrácí dva body a před ní jsou Lyon a Monako.

Třetí místo (a poděkování do Edenu)

I třetí tým české ligy může v hierarchii evropských pohárů nastoupit výš, než by podle koeficientu měl. Pokud Slavia skončí druhá, půjde do kvalifikace Ligy mistrů a účast v základní skupině Evropské ligy by připadla právě třetímu týmu tabulky.

Ke třetímu místu má aktuálně nejblíž Olomouc, kterou ale čekají těžký zápasy ve Zlíně, na Spartě a s Boleslaví. Jen o bod zpět je Jablonec, který mimo zápasu na Slavii hostí Karvinou a Slovácko. Ve vzájemném zápase může Olomouc předstihnout i Sparta.

Umístění finalistů Mol Cupu zároveň určilo, že z ligy půjde do evropských pohárů 5 týmů, o pět míst je ale šest uchazečů. Nejhorší pozici má Liberec, který na šestém místě ztrácí na páté čtyři body a má nejhorší aktuální formu, z posledních pěti zápasů získal jediný bod.

Pokud by se Slavia propadla až na čtvrté místo, půjde jako vítěz národního poháru rovnou do základní skupiny EL, na třetí tým ligy by pak zbylo třetí předkolo. Pátý tým půjde za všech okolností do druhého předkola EL.

Boj o záchranu: Spadne asi Brno a ???

„Klidný střed tabulky,“ tedy skupinka týmů, která v posledních kolech nemá motivaci postupu do Evropy ani strach ze sestupu, se v letošní sezoně smrskla na dva týmy. Bohemians a Teplice. Dotahuje se devátá Dukla, ale ani ta ještě nemá záchranu jistou.

Program týmů bojujících o záchranu Dukla: Slavia, Mladá Boleslav, Plzeň. Slovácko: Plzeň, Zlín, Jablonec. Jihlava: Sparta, Brno, Karviná. Zlín: Olomouc, Slovácko, Liberec. Mladá Boleslav: Bohemians, Dukla, Olomouc. Baník: Liberec, Karviná, Brno. Karviná: Jablonec, Baník, Jihlava Brno: Teplice, Jihlava, Baník. Tučně jsou zvýraněny domácí zápasy.

Od desátého místa se tvrdě bojuje o každý bod. V nejhorší situaci je Brno, které má na nesestupové pozice už 6bodovou ztrátu a žalostnou formu. O sestupu týmu kouče Pivarníka může být jasno už v neděli.

A komu zůstane druhý černý Petr? Nejhůř na tom jsou severomoravské týmy z Karviné a Ostravy, oba mají 26 bodů a klíčový bude jejich vzájemný zápas příští týden. Jen o dva body více má Mladá Boleslav, na kterou se těší fanoušci v Ďolíčku.

Jihlava se skvostným nástupem do jara vyšplhala na 29 bodů, stejně mají i Zlín a Slovácko, ani tam se rozhodně nemohou radovat ze záchrany, zvláště při losu plném soubojů týmů, které bojují na obou pólech tabulky. Rozhodovat se tak možná bude až v posledních minutách posledního kola, které je na programu 26. května.

HET liga (PLATNÉ K 11. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 27 18 5 4 47:20 59 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Olomouc 27 13 10 4 34:20 49 4. Jablonec 27 13 8 6 42:25 47 5. Sparta 27 12 10 5 41:25 46 6. Liberec 27 12 6 9 34:31 42 7. Bohemians 1905 27 9 10 8 29:25 37 8. Teplice 27 8 10 9 30:31 34 9. Dukla Praha 27 9 5 13 31:47 32 10. Slovácko 27 6 11 10 21:28 29 11. Jihlava 27 8 5 14 30:45 29 12. Zlín 27 7 8 12 26:42 29 13. Ml. Boleslav 27 7 7 13 27:39 28 14. Ostrava 27 6 8 13 33:42 26 15. Karviná 27 6 8 13 29:38 26 16. Brno 27 5 5 17 16:40 20