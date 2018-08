Mějte respekt, křičel Mourinho na novináře. United prohráli druhý ze tří zápasů Premier League

„Abych to ukončil... Víte, jaký byl výsledek – 3:0, víte, co to znamená? 3:0 také znamená tři vítězství v Premier League, takže já jsem vyhrál víckrát Premier League sám, než ostatních 19 manažerů dohromady. Tři vítězství pro mě, jenom dvě pro ně. Takže mějte respekt, pane, respekt. Respekt!“ hřímal José Mourinho zatímco se naštvaně zvedal a opouštěl tiskovou konferenci po zápase s Tottenhamem.

Přítomní britští novináři se většinou smáli, když odešel. Portugalec, který si říká The Special One a kromě mnoha trenérských úspěchů je známý právě i pro svůj egoismus, opravdu získal víc titulů v Premier League než manažeři ostatních týmů.

Jenže bez ohledu na to teď Mourinho už podruhé v krátké době mezi redaktory příliš času nestrávil. Jeho předzápasovou tiskovou konferenci před pár dny většina ostrovních žurnalistů nestihla, protože Portugalec dorazil na tiskový brífink půlhodiny před jeho ohlášeným začátkem.

S několika málo přítomnými novináři pak kouč Manchesteru United strávil přesně 4 minuty a 19 sekund, jak změřili reportéři BBC, a odpovídal stroze v jednoduchých větách:

- Myslíte, že bude od vedení klubu nějaká reakce na vaši porážku v Brightonu?

- Jste pesimista, já ne.

- Mluvíte pořád s respektem o místopředsedovi klubu Edu Woodwardovi, takže vztah s ním máte dobrý?

- Samozřejmě.

- Nemáte spolu žádné problémy?

- Ne.

Informace o možných problémech uvnitř klubu Mourinho odmítá. Že ale Manchester United ani jeho kouč nejsou ve zrovna v ideálním rozpoležení ukázaly kromě prohraných zápasů a tiskových konferencí i minulé dny.

Spekulace, že by portugalského kouče mohl nahradit Zinedine Zidane, se ale podle zdrojů BBC přímo z klubu ukázaly jako nepodložené.

Mourinho je přesto podle britských bookmakerů prvním favoritem na odvolání v letošním ročníku Premier League. Navíc v žádném týmu během své trenérské kariéry 55letý Portugalec nevydržel déle než čtyři sezony. Příští zápasy Manchesteru United možná napoví, jestli to tak bude i tentokrát.