Tak silný a vyrovnaný kádr v Plzni možná ještě nebyl, říká Vrba před odvetou proti Olympiakosu

Znovu hraje o fotbalovou Ligu mistrů, ale už je to trochu jiná Viktoria Plzeň. Omládla. První účast Západočechů v prestižní soutěži před osmi lety už pamatují jen dva hráči současného kádru, který večer čeká v řeckém Pireu souboj o postup do třetího předkola - obránci Radim Řezník a David Limberský. A ani oni už nemusí mít tak jisté místo jako dřív. Pireus 11:47 30. července 2019

I ve svých 35 letech se dokáže Limberský chovat rozpustile. Třeba když si před začátkem rozhovorů televizní kolegové teprve připravují kamery a on už se naoko loučí. Nebo když mu připomenete jeho poslední zápas v evropských pohárech, ve kterém musel v Záhřebu zaskakovat jako stoper, Plzeň dostala tři góly a on červenou kartu.

„Mně se povedl. Proč by se mi nepovedl,“ žertuje nejdřív zkušený obránce, ale pak s vážnější tváří dodává: „Ne, nebyla to moje pozice. Zahrál jsem tam špatný zápas.“

Teď v Pireu, kam přijela se skóre 0:0 z prvního zápasu, by Plzeň potřebovala o hodně lepší výsledek, ale není nikde psané, že u toho musí být dřívější reprezentant a kapitán klubu přímo na hřišti. Vždyť na jeho místo levého obránce přivedli funkcionáři kvalitní posilu Adama Hlouška.

„Jsem jenom rád, protože ve svém věku už nemůžu odehrát všechny zápasy. Jsem rád, že přišel někdo, kdo adekvátně nahradí moje místo. Jen to kvituju a kdybych byl ve vedení, choval bych se stejně,“ říká Limberský.

Konkurence v plzeňské kabině je teď i při zranění kapitána Hubníka taková, že pravý obránce Milan Havel, který odehrál první utkání s Olympiakosem celé a ne špatně, se vůbec nevešel do nominace a zůstal doma v Plzni.

„Je nás hodně. Točí se to a teď to vyšlo na Milana, příště to můžu být já. Nemůžeme teď řešit, jestli hraje ten, nebo ten. Chceme, abychom uspěli jako celek,“ říká další z obránců Lukáš Hejda.

„Pro mě je v poslední době vždycky těžké vybrat 18 hráčů, protože jsem přesvědčený, že ten kádr, který máme, je strašně silný. Tak silný a vyrovnaný kádr v Plzni možná ještě nebyl. Je pro mě strašně těžké nominovat 18 hráčů, protože jsem přesvědčený, že všichni zdraví hráči si nominaci zaslouží a měli by tu být s námi,“ dodává trenér Pavel Vrba.

I to, koho vybere Pavel Vrba nejen do nominace, se dozvíte v úterý večer z online přenosu na iROZHLAS.cz nebo z přímého přenosu na Radiožurnálu. Odveta mezi Olympiakosem a Plzní začíná ve 20.30.