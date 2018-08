Jarolím na inspekci. ‚Hráči cítí, že neleníme,‘ říká po návštěvě klubových soustředění

Fotbalová Liga národů se blíží, už na začátku září se čeští reprezentanti sejdou před prvním utkáním proti Ukrajině. Trenér národního týmu Karel Jarolím proto ani v období relativního klidu nezahálí. Jednašedesátiletý kouč dokonce podnikl jakousi inspekční cestu po Rakousku, kde se svými kluby pobývali na soustředění Kadeřábek, Gebre Selassie nebo Pavlenka. Praha 10:41 11. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Jarolím | Foto: FAČR/Štěpán Černý

„S některými kluky jsme se na posledním reprezentačním srazu ani neviděli. Sejdeme se 3. září a 6. už hrajeme utkání Ligy národů, je tam strašně málo času. Takže jsme kluky chtěli vidět a informovat, abychom se na začátku září už soustředili jen na utkání,“ vysvětluje Karel Jarolím na Radiožurnálu hlavní důvod svého putování za českými reprezentanty.

Kouč národního týmu navštívil soustředění dvou klubů z německé Bundesligy. Díky tomu si tak mohl popovídat s gólmanem Pavlenkou a obráncem Gebre Selassiem, kteří působí v Brémách. V jiném městě se zase setkal s Pavlem Kadeřábkem z Hoffenheimu.

„Myslím, že jsou rádi, že kontakt je. Cítí, že neleníme, sebereme se a absolvujeme cestu, jen abychom s nimi byli v kontaktu. Věřím, že to uvítají,“ věří Jarolím, že osobní setkání s hráči jsou prospěšná pro obě strany.

Zkušený trenér se svými svěřenci probral širokou škálu témat, řeč mimo jiné přišla i na uplynulé mistrovství světa v Rusku

„Moje poznatky jsou jednoznačné – prostě týmové výkon. Když mužstvo není soudržné a není to tým se vším všudy, tak prostě není šance,“ říká.

Na týmové soudržnosti si bezpochyby zakládá také kouč Hoffenheimu Julian Nagelsmann. Proto ho dost možná znepokojily spekulace o odchodu jednoho z klíčových hráčů jeho mužstva - obránce Pavla Kadeřábka. Odchovanec pražské Sparty se nakonec stěhovat nebude, v klubu prodloužil smlouvu do roku 2023.

„Sám říkal, že se na tohle téma bavil se sportovním ředitelem, který mu jednoznačně řekl, že má zájem, aby zůstal. Nebránil se tomu, že by jednou udělal novou výzvu a zkušenost, ale momentálně chce zůstat,“ vyslechl si reprezentační trenér.

Na dálku sleduje i ostatní adepty na reprezentační dres. Těšit ho může třeba forma Patrika Schicka z AS Řím, kterému se v přípravě střelecky daří.

„Jsme rádi, že to tak je, ale pořád je to přípravné období. Ale myslím si, že v hlavě to má naštelované dobře, že se chce prosadit, to je strašně důležité,“ dodává reprezentační kouč Jarolím.