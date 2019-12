Za televizní práva 12 milionů, ze vstupného 285 milionů. ‚Evropský rekord,‘ kritizuje Tvrdík nepoměr

Jaroslav Tvrdík na twitteru naráží na to, že na smlouvu, kterou Slavia s Ligovou fotbalovou asociací na dalších pět let podepsala, přistoupit musela. Jinou možnost podle šéfa pražského klubu neměla, jinak by jí hrozilo vyloučení.

Za tento rok Slavia z marketingových a televizních práv inkasovala necelých 12 milionů korun. Výrazně vyšší zisky 285 milionů má přitom ze vstupného. Tento nepoměr je podle Tvrdíka evropský rekord.

Prijem za prodej permanentnich vstupenek, vstupenek, VIP vstupenek a hospitality v roce 2019 je neuveritelnych 285 mil Kc (vcetne dph). Je to 24x vice nez je prijem z marketingovych a televiznich prav od LFA. Tipl bych si, ze tento pomer je evropsky rekord. Velmi smutny pribeh. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 13, 2019

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda odkázal Radiožurnál na vyjádření, které asociace teprve připravuje. Už dříve ale Radiožurnálu řekl, že za nižší příjem z vysílacích práv může fakt, že fotbalová liga byla dlouho dobu dostupná na volně šířených kanálech.

Na podzim byl nejlepší Souček, anketě o nejlepšího českého fotbalistu zatím kralují slávisté Číst článek

„Ve všech zemích, se kterými se srovnáváme, je už mnoho let fotbal buď ve sto procentech, nebo z podstatné části na placených platformách. Ty jsou podle všeho schopné vyprodukovat větší objem finančních prostředků, než když peníze generujete pouze z reklamního nebo marketingového trhu v dané zemi,“ uvedl Svoboda.

Česká liga je z větší části na placeném kanálu od minulé sezony, kdy práva dál přeprodala společnost Pragosport, která je vlastníkem marketingových a televizních práv pro českou fotbalovou ligu až do roku 2024. Zájem o vysílání nejvyšší tuzemské soutěže měla v roce 2018 i společnost Médea, což podporoval Jaroslav Tvrdík.

V Česku jsou příjmy klubů z prodeje televizních práv výrazně nižší než v zemích, které jsou na tom z hlediska koeficientu mnohem hůře. Podle portálu Eurofotbal.cz dostane celá domácí soutěž necelých šest milionů eur (asi 153 milionů korun). A například řecká liga inkasuje za televizní práva 32 milionů eur (814 milionů korun), švédská dokonce 40 milionů eur (více než miliarda korun).

Povinna petileta smlouva. Plneni v celkove vysi 11,7 milionu Kc rocne. Bez moznosti nepodepsat pod hrozbou vylouceni. Na plneni davame vice nez dostavame. Proste vanocni darek. Pak se divme koeficientu, prijem z tv a marketingovych prav je pro evropske kluby rozhodujici. pic.twitter.com/HLzmEFQPOY — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 16, 2019