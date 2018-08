Bude mu 37 let, přesto Milan Baroš dál září. Naposledy druhým ligovým hattrickem sestřelil Příbram

Krásné nůžky, přesná hlavička a pak rána pod břevno. Takhle vstřelil útočník Baníku Ostrava Milan Baroš tři góly v utkání 3. kola fotbalové ligy proti Příbrami. Sám se svým druhým ligovým hattrickem postaral o výhru 3:0, a to přesto, že mu za necelé tři měsíce bude už 37 let. Ostrava 9:02 5. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš zaznamenal hattrick | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Sobotní horký podvečer patřil na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích Milanu Barošovi. Druhým ligovým hattrickem v kariéře v dresu Baníku rozhodl o výhře nad Příbramí 3:0. A hattricku si jako každý fotbalista vážil.

„Když někdo řekne, že hattrick pro něj nic neznamená, tak kecá. Je to samozřejmě krásný pocit dát tři góly a ještě k tomu před našimi fanoušky, za to jsem moc rád. Potom, co jsme ztratili v 90. minutě zápas na Slovácku, jsou to pro nás důležité body,“ říkl střelec.

Už první gól do sítě Příbrami v 5. minutě byl z Barošovy strany krásný. Střelou přes hlavu překvapil obránce Nitrianského i brankáře Švengra.

„Byl tam dlouhý balon do vápna, já jsem si to dal na prsa, chtěl jsem si to zpracovat pod sebe, Nitrianský do mě trochu strčil, takže balon vyletěl nahoru a zkusil jsem to přes hlavu a zapadlo to tam,“ pochvaloval si.

Hattrick vstřelil skoro v sedmatřiceti letech.

„Tak jsem nepřemýšlel. Samozřejmě vím, že je mi 37 let, ten věk cítím, v týdnu mě bolely záda, že jsem ani nemohl pořádně trénovat. Tělo cítit je, ale zatím se na hřiště dobelhám a zápas odehraju,“ usmíval se Baroš.

'Rychlost z Eura 2004 už nemám'

Už po prvním kole před 14 dny se v médiích strhla diskuze jak Baroše bránit. Příbrami se to očividně nepovedlo.

„Strhla se tu nějaká fobie už od zápasu se Spartou na jaře. Já to samozřejmě nevnímám, je mi 37 let a tu rychlost, kterou jsem měl na Euru v Portugalsku, už nemám, takže jsem musel trochu změnit styl hry. Kluci na mě ale dobře makají, dávají mi balony a já se jim snažím pomoci nějakými góly,“ uzavřel.

V sobotu pomohl Baroš Baníku, jak říká nějakými góly - celkem třemi.