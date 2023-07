Plzeň v poslední minutě inkasovala z akce, na kterou se připravovala. ‚Jsem vytočený,‘ přiznal Koubek

„Byl jsem samozřejmě hodně zklamaný a trochu i vytočený. Prostě nezvládneme dva dlouhé auty, z jednoho je penalta a z jednoho je vyrovnávací gól. A my se na to ještě připravujeme, ráno na tréninku jsme si po rozcvičce připravili postavení na dlouhý aut Gabriela. To je mrzuté, ztráta dvou bodů,“ neskrýval po utkání zklamání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Kádr Hradce moc dobře zná, poslední dvě sezony v klubu působil, takže asi tušil, co je v silách Východočechů, kteří nedali nic zadarmo ani Slavii v prvním kole.

Viktoria si ale o vyrovnávací gól takříkajíc koledovala, po gólu Hejdy v 81. minutě přestala a soupeře tolik tlačit, nebyla důrazná a v závěrečných minutách se nechala snadno dostat pod nápor.

To vyústilo nejprve v penaltu, kterou ještě Staněk chytil, v nastavení už byl ale i on na Šašinkovu hlavičku krátký. Trenér Koubek byl kritický i k rozhodčím.

Plzeň - Hradec 1:1

Další ztráta Viktorie! Gól v závěru i penalta

„Na časomíře je 95:18. Budiž, sudí má právo končit zápas, kdy chce. Já viděl na cedulce čtvrtého rozhodčího, že se nastavuje pět minut. Ale na to se opravdu nebudeme vymlouvat,“ řekl o pozdní brance, ale vinu viděl především v přístupu týmu.

„Nemůžeme dopustit, aby se soupeř v posledních sekundách přesunul na naší polovinu. Tam tomu předcházely dva souboje, které jsme měli minimálně taktickým faulem uhrát. Ale my je prostě necháme rozjet, to jsou taktické chyby,“ dodal Koubek.

Právě taktické nevyspělosti královéhradečtí dokonale využili. Jejich trenér Josef Weber, který navíc koučoval dvousté utkání v lize byl za to jak hráči k závěru utkání přistoupili spokojený.

„Byl to hektický závěr. Možná budu znít neskromně, ale musím mužstvo pochválit, bod jsme si dnes zasloužili. Jsem rád, že za to tým vzal, vybojoval penaltu, byl na nich vidět obrovský morál a touha vyrovnat. Nakonec se to v hektickém závěru povedlo,“ řekl Weber.