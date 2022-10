Kouč Trpišovský řešil brzkou červenou kartu Oscara, Mladé Boleslavi podle Hoftycha spíš uškodila

Průběh zápasu měl být jednoznačný - Slavia bude tlačit Mladou Boleslav a ta bude hrozit z rychlých brejků. Vše se ale změnilo v sedmé minutě, kdy obdržel červenou kartu domácí Oscar, který nastoupil nezvykle na stoperu.

„Co se týče defenzivního hlediska, Oscar odehrál skvělý zápas v Kluži,“ odůvodnil svou nezvyklou volbu trenér Jindřich Trpišovský. „První, co vám po vyloučení probleskne hlavou, je, že nemáte hráče, o kterého jste se chtěli opřít a využít jeho momentálního pocitu. A k tomu, že musíte najít dalšího stopera.“

Rychle zareagoval tím, že stáhl na stopera Jakuba Hromadu, ačkoliv se mu týmově ke střídání za stopera z lavičky nabízel Ondřej Lingr.

„Prvně mi říkal, ať ho klidně stáhnu, že klidně půjde dolu, hlavně ať to vyřešíme. Nechtěli jsme ale v první půli stahovat ofenzivního hráče, dokud byl stav 1:1. Zápas jsme chtěli vyhrát,“ říká Trpišovský.

Lingra tak nechal na hřišti a právě on ve 45. minutě rozhodl o výhře Slavie. To, že Pražané šli tak brzo do deseti hráčů tak nakonec Mladé Boleslavi možná uškodilo.

„Že jsme toho nedokázali využít, je pro nás všechny velké zklamání. Možná to bylo i proto, že jsme se více chystali na utkání, které bude brejkové. Nakonec to pro nás bylo utkání do zavřené obrany, což v tuto chvíli i bez Marka Matějovského tým moc neumí řešit. Jednoznačně rozhodla nekvalita a v některých případech i nezkušenost hráčů,“ řekl trenér Středočechů Pavel Hoftych.

Tomu chyběl proti Slavii kromě Marka Matějovského ještě jeden zkušený fotbalista.

„Kdyby byl nahoře třeba Milan Škoda, který sice není ideální na brejkové situace, ale je výborný do plné obrany, asi bychom to vyřešili lépe,“ řekl Hoftych.

Mladá Boleslav tak nechtěně pomohla Slavii k naskočení zpět na vítěznou vlnu a to pro Pražany včas, protože už v neděli je čeká ligové derby se Spartou. To mladoboleslavští se sérii tří ligových zápasů bez výhry pokusí přerušit v neděli proti Bohemians.