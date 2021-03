Součkova cena raketově roste, poprvé přesáhla miliardu. Polepšil si i jeho parťák z West Hamu Coufal

Reprezentační záložník Tomáš Souček je hitem aktuální sezony anglické ligy, a je to znát i na jeho cenovce na fotbalovém trhu. Vytáhlý středopolař West Hamu zvýšil podle specializovaného serveru Transfermarkt.com svou hodnotu za pouhé tři měsíce o deset milionů eur a v přepočtu na koruny pokořil magickou miliardu. Polepšil si i jeho krajan a spoluhráč Vladimír Coufal. Londýn 16:05 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček v utkání proti Manchesteru United | Foto: DAVE THOMPSON | Zdroj: Reuters

Zatímco při poslední, prosincové aktualizaci Premier League svítila u Součkova jména cifra 30 milionů eur (asi 780 milionů korun), o čtvrt roku později už mu Transfermarkt.com přidělil hodnotu 40 milionů eur (1,05 miliardy korun). To z šestadvacetiletého českého reprezentanta dělá druhé nejcennější zboží Kladivářů, hned po jeho parťákovi ze středu zálohy Declanu Riceovi (1,57 miliardy korun).

Souček odešel do West Hamu před rokem ze Slavie za 520 milionů korun a okamžitě se zařadil mezi opory. V této ligové sezoně nasázel už osm branek a z pozice defenzivního záložníka je nejlepším střelcem týmu. Není se tak co divit, že se kolem jeho jména v posledních týdnech rojí přestupové spekulace.

Pokud by Souček v létě změnil působiště, a to za uvedenou cenu 1,05 miliardy korun, stal by se po Pavlu Nedvědovi (1,6 miliardy) a Patriku Schickovi (1,1 miliardy) třetím nejdražším českým fotbalistou historie.

Svou hodnotu výrazně zvýšil i Coufal, který se po letním příchodu okamžitě usadil v základní sestavě momentálně pátého celku anglické ligy. Sešívaní ho po stejné trase jako Součka pustili za zhruba 162,5 milionu korun. Nový zájemce by si měl podle specializovaného serveru přichystat nově minimálně deset milionů eur (260 milionů korun).

Mírně si naopak pohoršil třetí český zástupce v Premier League Matěj Vydra. Útočník Burnley klesl o milion eur na hodnotu tří milionů (78 milionů korun).