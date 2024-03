Chceme do Budějovic vrátit čtvrtý bod a pokračovat, věří trenér Jihočechů Číhák před sedmým duelem

Ještě nikdy se nestalo, aby v play-off některý z týmů otočil sérii z nepříznivého stavu 0:3 na zápasy až k postupu. Českobudějovický Motor má k tomu nakročeno díky zlepšeným výkonům v posledních třech duelech s Třincem, ve kterých ani jednou neprohrával.

Postup by byl historickým momentem, což si ale trenér Jihočechů Ladislav Čihák vůbec nepřipouští.

„To ne, já na tohle nekoukám. My prostě chceme vyhrát a jestli někde něco překonáme, je nám to jedno. Soustředíme se jen na nás, co máme tady kabinu, hermeticky uzavřenou a to je naše království. Chceme do Budějovic vrátit čtvrtý bod a pokračovat,“ říká trenér Jihočechů.

Domácí prostředí může být velkou výhodou pro Oceláře, na druhou stranu oni vyhráli titul čtyřikrát za posledních pět let, takže kdyby se stali zrovna oni těmi prvními, kdo by přišel o vedení 3:0 na zápasy, tak by to před vlastními fanoušky asi o to více bolelo.

A k tomu cestování - zatímco Třinečtí letěli k předchozímu duelu na jih Čech letadlem, tak Českobudějovičtí jeli do Slezska normálně autobusem. Jako výhodu to vnímá třinecký útočník David Cienciala, který doufá, že se týmu povede víckrát překonat ve formě chytajícího gólmana Dominika Hrachovinu.

„Chytá dobře, sedlo mu to. Doufám, že na něho najdeme recept. Cesta byla krátká, z autobusu jste rozlámaní, ale jsem rád, že se to povedlo zorganizovat. Je to 3:3 a teď se rozhodne,“ věří Cienciala.

Televizní přenos duelu o postup uvidí fanoušci v Českých Budějovicích na náměstí na velkoplošné obrazovce. V přímém přenosu ho od 17.00 bude vysílat i Radiožurnál Sport a Radiožurnál nabídne živé vstupy.