Kvůli lidem by to bylo nefér, usmíval se autor vítězné branky Pavlík. Finále se vrací do Hradce Králové

Finále hokejové extraligy nakonec nebude jednoznačnou záležitostí. Třinec totiž nevyužil první mečbol, když hokejisté Hradce Králové snížili stav série na 1:3 na zápasy.

Po čtvrtém finále znělo Werk Arenou pouze skandování fanoušků z Hradce Králové. Třinecké oslavy čtvrtého mistrovského titulu v řadě se musely odložit. Východočeši splnili cíl, který jim vytyčil kapitán Radek Smoleňák v kabině před začátkem utkání, jak potvrzuje autor vítězného gólu Radovan Pavlík.

„Smoly před zápasem říkal, ať jim jdeme zkazit radost, ty konfety, připravené město, to se nám podařilo a za to jsme rádi,“ popisuje Radiožurnálu Sport motivační řeč spoluhráče Radka Smoleňáka útočník Hradce Králové Radovan Pavlík.

Střelec rozhodujícího gólu ale žádné velké oslavy prvního vítězství v sérii nečeká. „Byla tam euforie, ale snížili jsme stav a jdeme dál.“ dodal Pavlík.

„Euforie tady je. Teď nás to dobilo, to vítězství a budeme se soustředit na další zápas, abysme ho zase vyhráli,“ doplňuje Radovana Pavlík obránce Východočechů Bohumil Jank, který také přispěl k výhře jedním gólem.

Zpátky do Hradce

Hokejisté Hradce Králové tak ve čtvrtém finálovém utkání odvrátili hrozící porážku 0:4 na zápasy. Prohrané finále bez jediného bodu by podle Radovana Pavlíka bylo velkým zklamáním.

„Kvůli lidem by to bylo nefér. Hlavně když jsme se tam dostali poprvé v historii a ještě v Hradci. Jsme opravdu moc rádi, že se to vrací zpátky do Hradce. Jsme rádi, že nás všichni podporují i na dálku a fandí nám. My jim děkujeme a za to jsme jim to vrátili zpátky,“ uzavírá útočník Hradce Králové Pavlík.

Finálová série hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové bude za stavu 3:1 pro Třinec pokračovat ve středu na ledě Východočechů.