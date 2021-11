Díky Salákovi jsme zůstali ve hře, ví trenér hokejové Sparty Hořava. V odvetě Ligy mistrů chce hlavně útočit

Hokejová Sparta v úterý od 18 hodin vyzve AIK Skellefteä v odvetě osmifinále Ligy mistrů. Ze Švédska si sparťané přivezli výhru 3:1, a tak si ve druhém zápase mohou dovolit i prohru o jeden gól. Na to se ale nechtějí spoléhat, navíc když podle trenéra Miloslava Hořavy byli v úvodním duelu horší než soupeř. Praha 11:14 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Miroslav Hořava | Zdroj: Profimedia

Zatímco v Lize mistrů se Spartě daří, tak v české extralize se už několik týdnů trápí.

„Prostě byli daleko lepší, měli hromadu šancí a díky Sašovi Salákovi jsme zůstali ve hře. Třetí třetinu jsme odehráli nejlépe, dali jsme na 3:1, ale jinak celkově to vítězství vychytal Salák,“ myslí si trenér Sparty Hořava.

Podle systému Ligy mistrů se sčítají branky z obou duelů. Sparta tak vstupuje do odvety de facto s dvougólovým vedením.

Ale hrát jen opatrně odzadu podle obránce Tomáše Pavelky Sparta nebude a nemůže.

„Je tam ten náskok gólů, ale kdybychom šli do zápasu s tím, že budeme jen bránit, tak to by bylo špatně. Musíme hrát náš hokej a hrát i dopředu,“ říká Pavelka.

V Lize mistrů se Spartě zatím daří, ale v české extralize se hodně trápí. Z posledních jedenácti zápasů desetkrát prohrála, naposledy v neděli v Českých Budějovicích, kde nedala ani gól. Což po utkání komentoval sparťanský útočník Roman Horák.

„Koncovka. Šance tam byly, my jsme je nedali. Neodehráli jsme úplně špatný zápas, nasazení jsme měli extrémní, ale šance jsme nedali, to jde za námi.“ komentoval neúspěch Horák.

V extralize je Sparta až na devátém místě, ale v Lize mistrů už je z českých týmů jediná. V tomto evropském poháru se objevila po čtyřech letech - tehdy došla až do finále. K napodobení této cesty dnes musí vyřadit švédského soupeře v osmifinále.