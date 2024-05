Česká hokejová reprezentace do 18 let na mistrovství světa skončila ve čtvrtfinále, nestačila na Slovensko

Čeští hokejisté do 18 let prohráli na mistrovství světa ve čtvrtfinále se Slovenskem 2:3 a stejně jako loni budou chybět v bojích o medaile. Svěřenci trenéra Davida Čermáka postoupili do vyřazovací části z druhého místa ve skupině a byli papírovými favority duelu, svou pozici ale nedokázali potvrdit. Dvěma góly se na slovenské výhře podílel útočník Ondrej Maruna.

Aktualizujeme Vantaa (Finsko) 16:21 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít