Vůbec jsem do puku nekopl úmyslně, popisuje autor vítězné branky Miškář. Vítkovice nesouhlasí

Hokejisté Hradce Králové vedou v semifinále extraligy nad Vítkovicemi už 2:0 na zápasy. Východočeši vyhráli druhé utkání na ledě soupeře 3:2 v prodloužení. Vítězná trefa Patrika Miškáře ale vzbudila velké emoce, hradecký útočník totiž usměrnil puk do sítě bruslí. Podle rozhodčích ale do kotouče nekopl úmyslně. Sudí Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček po kontrole u videa branku uznali. Jejich verdikt pořádně rozlítil celou arénu. Vítkovice 13:57 6. dubna 2023

Domácí publikum bylo po uznání vítězného gólu Hradce Králové hodně rozzlobené. Majitel Vítkovic Aleš Pavlík po zápase rozhodčí v útrobách stadionu hlasitě kritizoval.

Zástupci klubu se ale ke sporné situaci oficiálně vyjádřit nechtěli. Za komentář k výkonu rozhodčích v den zápasu by totiž dostali pokutu.

„No comment,“ prohodil pro Radiožurnál Sport trenér Miloš Holaň. Z jeho strohého pozápasového hodnocení ale šlo cítit velké rozladění.

„Jsem samozřejmě frustrovaný z toho zápasu. Hradec vyhrál, je to 2:0, my neskládáme zbraně, hráči zaslouží kredit a to stejné, co se jim podařilo tady, tak se může podařit nám tam.“ Doplňuje Miloše Holaně útočník Vítkovic Petr Fridrich.

Sporná situace

Gól v prodloužení dal Patrik Miškář svou bruslí už ve druhé minutě. Po nahození puku před branku dostal kotouč do sítě odrazem od pravé nohy.

„Šel jsem do dorážky, vystřelil jsem mu to do betonu, vrátilo se mi to do nohy. Vůbec jsem do puku nekopl úmyslně, prostě jsem pokračoval v jízdě a mě se odrazil zpátky do nohy,“ popisuje klíčový moment útočník Hradce Králové Patrik Miškář.

Kapitán Východočechů Radek Smoleňák uznal, že situace byla hodně složitá na posouzení.

„My jako hráči nikdy nevíme, jestli to bude gól, nebo ne. Pravidla jsou taková ohebná, je to vždy loterie a člověk čeká, s čím rozhodčí přijdou. Určitě to nemají jednoduché, o tom žádná.“

Ve druhém semifinále rozhodčí zkoumali u videa celkem tři góly. Jeden vítkovický a dva hradecké. Všechny nakonec uznali a Východočeši tak vedou v semifinálové sérii 2:0.