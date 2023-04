Každá výhra je pro sebevědomí dobrá, pochvaloval si útočník Pardubic Sedlák po úvodní výhře nad Třincem

V hokejové extralize odstartovalo semifinále play-off. V očekávaném souboji dvou silných týmů - Pardubic a Třince se radovalo domácí Dynamo, které na úvod série vyhrálo 4:2. Východočeši mají ty nejvyšší ambice, Třinec je vítěz tří posledních ročníků a ve čtvrtfinále vyřadil silnou Spartu. V prvním zápasu ale Oceláři na svého soupeře nestačili. Pardubice 14:01 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Sedlák (uprostřed) se raduje se spoluhráči | Zdroj: Profimedia

Začalo semifinále play-off hokejové extraligy. Vítěz základní části Pardubice se poprvé utkaly s trojnásobným šampionem Třincem a Východočeši vyhráli 4:2 a vedou 1:0 na zápasy. Po úvodu, který patřil pardubickým, se Oceláři dostali do zápasu, vyrovnat ale nedokázali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vidí trenéři a hokejisté semifinálovou sérii mezi Pardubicemi a Třincem

V první dvacetiminutovce měli pardubičtí navrch, ale od druhé třetiny Třinec vyrovnal hru a ukázal svou sílu.

Góly Andreje Nestrašila a Tomáše Marcinka ale nestačily a Dynamo se ujalo vedení 1:0 v semifinálové sérii. Pokračuje hlavní trenér třineckých hokejistů Zdeněk Moták.

„V té první třetině jsme trochu hůř bruslili a měli jsme horší souboje, nicméně ve druhé a poslední třetině jsme výkon srovnali, ale bohužel jsme nedokázali najít zbraň na vyrovnávající gól.“

Že se třinečtí postupně do zápasu dostali a byli čím dál víc nebezpečnější viděl i hlavní trenér pardubických hokejistů Radim Rulík.

„Bylo to vyrovnané utkání. V zápase nám pomohlo, že se nám podařilo v první třetině odskočit a pak už jsme to zvládli až do konce, ale s přibývajícím časem to bylo víc a víc vyrovnané. V poslední třetině měl Třinec tlak a my jsme měli trochu štěstí, že jsme to uhráli.“

Sedlák zůstává při zemi

V pardubickém dresu znovu zářil útočník Lukáš Sedlák, který se dvakrát prosadil v první třetině, v přesilovce i ve hře pět na pět. Ale dobře ví, že je to jen jeden zápas a je potřeba vyhrát v sérii čtyřikrát.

„Každá výhra je pro sebevědomí dobrá. První zápas je důležitý, teď to akorát hodit za hlavu. Bude to úplně něco jiného, může to být daleko více zavřené, otevřené. Musíme se přichystat, koukat sami na sebe a podíváme se na video, co můžeme dělat lépe.“

Řekl po úvodní výhře v semifinále play-off pardubický hokejový útočník Lukáš Sedlák. Série pokračuje druhým zápasem v pondělí od 18 hodin znovu v Enteria Areně.