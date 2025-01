Pokud Pardubice nezlepší disciplínu, tak budou mít v play off problém, varuje expert Procházka

V pátečním 32. kole Tipsport extraligy Sparta porazila Pardubice 6:2 i díky čtyřem využitým přesilovým hrám. „Chyby a vyloučení některých hráčů se neustále opakují. Často Dynamo zápas dobře rozehraje, ale pak si hráči začnou dělat, co chtějí. Je to věc trenérů, kteří by to měli dát dohromady,“ varuje hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Jak vidí šance českých juniorů v semifinále mistrovství světa proti výběru USA? Rozhovor Praha 11:07 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve šlágru 32. kola Tipsport extraligy Sparta smetla Pardubice 6:2 | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V pátečním duelu Sparta prohrávala s Pardubicemi v 11. minutě už 0:2, ale po bitce Irvinga s Houdkem Pražané duel otočili a nakonec zvítězili 6:2. Měla i taková potyčka velký vliv na tým?

Určitě nějaký vliv to má. Sparta to otočila hlavně ve druhé třetině, kdy dala hned na začátku rychlý kontaktní gól. Pardubice znovu doplatily na nedisciplinovanost stejně jako při nedávných utkáních na Spengler Cupu. Tým má hodně hvězd a ještě si to úplně nesedlo, aby Dynamo hrálo jako celek a hokejisté se obětovali jeden pro druhého.

Neměl by tak kvalitní celek jako Pardubice dobře rozehrané utkání dohrát do vítězného konce?

Měl. Často zápas dobře rozehrají, ale poté si hráči na ledě začnou dělat, co chtějí. Je to věc trenérů, kteří by to měli dát dohromady. Po pátečním utkání určitě dojde na individuální pohovory a nějaké pokuty. Chyby a vyloučení některých hráčů se neustále opakují.

Sparta v právě probíhající sezoně v základní části porazila Pardubice už potřetí. Může to mít vliv i na případné play off?

Pokud Sparta narazí na Pardubice v play off, tak si na ně určitě bude věřit. Sparta umí buldočí silou těžká utkání vyhrávat. Pokud Pardubice nezačnou hrát disciplinovaněji, tak můžou ztratit šanci na titul.

Na prvním místě tabulky se udržel Litvínov, který ale prohrál 1:3 v Olomouci. Je překvapením, že Verva na Hané padla?

Úplně mě to nepřekvapilo. Olomouc doma v průběhu sezony získala 34 bodů, venku jen šest. Takže je zřejmá jejich síla na domácím ledě. Pro Litvínov to po sérii čtyř výher není úplně velká ztráta, ale Olomouc ukázala, že na domácím hřišti je schopná porazit kohokoliv.

Můžou mít hráči po Vánocích a silvestrovském veselí problém znovu naskočit do režimu?

Chvilku to trvá, než se hráči srovnají do zajetých kolejí. Hráči jsou více doma a každý tým si dává třeba toho 1. ledna volno nebo trénuje až večer. Na některé týmy to určitě vliv mít může.

Čekal jste, že Kladno porazí Liberec a srazí ho na poslední místo tabulky?

Kladno se na Tygry velmi dobře připravilo a přichystalo výborný tah s obráncem Tomášem Vandasem, který dal dva góly. Rytíři potřebovali domácí výhru. Pro Kladno to znamená důležité body.

Čeští hokejisté v noci na neděli nastoupí v semifinále mistrovství světa hráčů do 20 let proti Američanům. Jaké dáváte šance českým juniorům?

Bude to těžké. Američané jsou favoritem. Pokud český tým předvede podobný výkon jako ve čtvrtfinále proti Kanadě, tedy velkou bojovnost a parádní výkon brankáře Hrabala, tak to může vyjít. Důležitá bude i disciplína, protože Američané vyhráli ve skupině nad Kanadou 4:1 i díky třem proměněným přesilovkám. Když se Čechům všechno sejde, tak šanci na úspěch určitě mají.