Sport není otloukánek v koutu. Věřím, že vláda jeho dotace neseškrtá, tvrdí šéf národní agentury Šebek

Vláda z úsporných důvodů hodlá snížit dotace do sportu. Ředitelé velkých sportovních organizací v otevřeném dopise premiérovi Petru Fialovi (ODS) varují před kolapsem některých sportovních klubů. „Věřím, že to číslo nebude tak kritické. Na druhou stranu bych chtěl říct, že šetřit na sportu bych považoval za velmi krátkozraké, protože on společnosti dává výrazně víc, než od ní bere," argumentuje předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:15 16. září 2023

Hrozí skutečně kvůli snížení prostředků ze státního rozpočtu kolaps sportovního prostředí?

Rozpočet na rok 2024 není definitivní. Všichni ze sportu i z Národní sportovní agentury věříme, že navržená o 25 procent nižší částka nebude ta výsledná. Snažíme se argumentovat, zdůvodňovat potřeby českého sportu, aby to číslo, které vláda do sněmovny předloží, nebylo tak kritické.

„Sport jednoznačně přispívá do státního rozpočtu z aktivit, které jsou s ním spojeny. Kolik lidí si díky němu objedná hotel, stravování," vysvětluje Ondřej Šebek

Jste jedním z adresátů dopisu, čili takto byste na něj odpověděl?

Chápu nervozitu a argumenty, které jsou v něm. Jsou pádné. Pokud by opravdu nastalo krácení rozpočtu Národní sportovní agentury, byly by dopady opravdu zřetelné. Jsem ale optimista a chci věřit tomu, že číslo, se kterým budeme pracovat v říjnu nebo v listopadu, bude jiné.

Letos jste jako Národní sportovní agentura měli v rozpočtu 6,9 miliardy korun, příští rok je to pouhých 5,2 miliardy. Stát se ale ze známých důvodů snaží šetřit, kde se dá.

Věřím, že to číslo nebude tak kritické. Na druhou stranu bych chtěl zodpovědně říct, že šetřit právě na sportu bych považoval za velmi krátkozraké, protože on společnosti dává výrazně víc, než od ní bere.

Český sport je dlouhodobě podfinancován a jsou všeobecně známé studie třeba Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO), která mluví o tom, že každý dolar, každé euro nebo každá koruna investovaná do podpory sportu ušetří čtyři koruny, dolary, eura ve zdravotnictví.

Pouze 20 procent dětí je schopno naplňovat doporučení, že se 60 minut denně mají hýbat. To jsou všechno věci, které mohou dlouhodobě omezit aktivitu lidí. Zároveň se zvyšuje věk dožití občanů. Takže faktorů je plno.

Nechtěl bych opomenout i ekonomické faktory, kdy jednoznačně sport přispívá do státního rozpočtu z aktivit, které jsou s ním spojeny. Jenom si představte, kolik lidí natankuje plnou nádrž svého auta a přesouvá se za sportem se svými dětmi, kolik lidí si díky sportu objedná hotel, stravování...

Jsem přesvědčen, že sport má právo se ozvat, že nejsme žádným otloukánkem v koutku. Prostředky, které stát dává, jsou smysluplně investovány.

Ve stejném duchu třeba mluví předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl, který tvrdí, že „stát se nechová zodpovědně a stále podceňuje význam sportu a pohybových aktivit pro kondici a zdraví našich občanů“. Není to naopak tak, že se vláda zodpovědně chovat snaží, když usiluje o konsolidaci veřejných financí?

Reagoval bych dvěma věcmi – nemluvme o rozpočtu na rok 2024 v minulém čase. Opravdu věřím, že to bude mít vývoj a nebude to zdaleka tak kritické.

Zároveň bych chtěl upozornit na věci, které už jsou reálné. Třeba konsolidační balíček, který vláda předložila. Sport a veškeré aktivity spojené jsou v základní snížené sazbě DPH. To je reálný důkaz toho, že česká vláda ho považuje za významnou součást společnosti.

Nehodnotil bych proto ještě toto číslo, protože se na denní bázi snažíme pracovat, aby to nebylo tak dramatické. Chápu argumenty šéfů střešních organizací a jejich logickou obavu, co by se muselo krátit. Věřím ale, že nebude potřeba žádných takto razantních kroků, které by měly dopad na bazální fungování svazů klubů.

Z čeho vychází váš optimismus?

Můj optimismus vychází z toho, že mám za sebou řadu jednání, kde jsem předložil celou řadu argumentů, které se týkají vlivu na prevence zdraví, vlivu na sociální oblast, vlivu na fungování obcí, ekonomické dopady a další.

Všichni vlivní hráči, kteří jsou odpovědni za státní rozpočet, vnímají, že to pádné argumenty jsou, a věřím, že je stále prostor s tím pracovat.

