‚Úděl favorita? Ať si ho vezmou, my se soustředíme na sebe.‘ Tomášek zná švédský herní styl z klubu

Nic jiného než zlato neberou, tým na to mají a moc dobře to ví. Řeč je o hokejistech Švédska na mistrovství světa. Ve 14.20 nastoupí do semifinále turnaje proti českému týmu, v Praze budou hrát poprvé. Útočník národního týmu David Tomášek, který působí ve Švédsku, přiblížil, jak by se na soupeři mohla změna působiště projevit. Praha 13:33 25. května 2024

Stačí během víkendu jednou vyhrát a český hokej má medaili z domácího mistrovství světa. První překážkou jsou v sobotu odpoledne v semifinále Švédové. Tým, který na turnaji ještě neprohrál, po jasném vítězství v ostravské skupině a postupu přes Finy poprvé nastoupí v Praze.

„Myslím, že to taky udělá určitě hodně. Podle toho, co jsme slyšeli od Kanaďanů nebo Američanů, dýchlo to na ně. Takže věřím, že nám to zase pomůže. Atmosféra je úžasná, je nejlepší, co jsem v kariéře zažil,“ věří David Tomášek.

Jako jediný ze současného reprezentačního kádru působí ve Švédsku. Tým Tre Kronor, jak se Seveřanům říká, má ve svém kádru osmnáct hráčů z NHL. Ale podle Tomáška není nutné očekávat podobný hokej, jako se hraje právě v Severní Americe.

„Švédský trenér byl několik let úspěšný ve švédský lize s Växjö, vyhrál s ním titul. A reprezentační tým se prezentuje úplně stejným systémem. Jeden hráč od nás z klubu je i v národním týmu, takže jsme se právě o herním stylu trenéra bavili. Shodli jsme se, že to je stejný styl, co trenér vyznával dřív. A samozřejmě mají obrovskou individuální kvalitu,“ popisuje Tomášek.

Český útočník mluvil o Linusi Johanssonovi z Färjestadu, kde Tomášek působí. Švédové jsou silní po celém kluzišti a když se hraje, častokrát prý nejde poznat, kdo je útočník a kdo obránce.

„Ve švédské lize apelují na obránce, aby útočili, prolínali se s útočníky. To je jejich hra a já věřím, že si to pohlídáme a třeba je v tom zároveň potrestáme,“ vysvětluje Tomášek.

Sázkové kanceláře poměrně výrazně favorizují Švédy. Jen samotný počet hráčů z NHL a první místo ve skupině ale ještě šampionát nikomu nevyhrály.

„Hodně si věří a co tak probíhá v médiích ve Švédsku, neberou nic jiného než zlato. Když jsme se bavili s Linusem v Brně, říkal mi to. Jen ať si úděl favorita vezmou, my se budeme soustředit na sebe,“ komentuje Tomášek.

Čeští hokejisté včetně Tomáška vstoupí do semifinálového zápasu ve 14.20. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnál, digitálním Radiožurnálu Sport a také na mujrozhlas.cz.