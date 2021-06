Návrhářka o olympijské kolekci: Byla jsem připravená na kritiku. Ale převažují spíše pozitivní reakce

Modrotisk, pánské obleky bez saka, pro dámy vějíře a tašky. Tak by se dalo stručně charakterizovat oblečení, ve kterém se mimo sportoviště předvedou čeští sportovci na olympiádě v Tokiu. Autorkou je návrhářka Zuzana Osako, která žila několik let v Japonsku. Proto ji oslovil olympijský výbor, aby zkombinovala prvky české i japonské kultury. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz návrhářka řekla, že její kolekci hodnotí lidé spíše pozitivně. Praha 15:48 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní gymnastka Aneta Holasová předvádí nástupní kolekci pro olympijské hry v Tokiu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Můžete krátce popsat nástupní kolekci pro olympijské hry?

Kolekce je inspirovaná lidovými kroji. Je tam výrazně odlišená holka a kluk, je to opravdu v té siluetě cítit, což není vždycky pravidlem. A je to právě pro tu inspiraci krojem, kde jsem hledala nějaký spojující prvek pro naše jednotlivé folklorní regiony, aby se v tom našly, protože to je taková výzva, kde je velmi těžké někoho se nedotknout, jak je to u nás pestré. Ať už zdobení, barevnost, délka sukní i jednotlivé střihy. Myslím, že v siluetě to nebylo až tak těžké, aby nás to spojilo.

Návrhářka Zuzana Osako | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Spojovacím prvkem mezi naší tradiční kulturou a tradiční japonskou je modrotisk, který je takovým hlavním prvkem kolekce. Vzor modrotisku se skládá ze symbolů, které má český olympijský tým pro tyto hry. Vždycky máme nějaký symbol. Tento symbol rozpažené gymnastky vytvořil akademický malíř Jaroš. A já jsem tento symbol zkombinovala s jemnou kytičkou, která je typická nejen pro zdobení látek, ale také třeba keramiky nebo nástěnných maleb a podobně v lidovém umění. Takže tyto dva prvky tvoří takový rozpohybovaný dynamický vzor modrotisku.

Zaujaly mě červené boty. Mají dotvářet tu symboliku národních barev, když kalhoty jsou bílé a vesta modrá?

Ano, zvolila jsem červenou pro akcent. Je to pro mě barva, která v trikolóře nemusí být plošně úplně vyrovnaná s ostatními, aby byla výrazná, protože výrazná je sama o sobě. Takže je hlavně na mašlích děvčat ve vlasech a na botách.

Čeští olympionici v Tokiu nastoupí v oblečení z modrotisku inspirovaném kroji. Budou mít i vějíře Číst článek

Jako doplňky jste použila vějíř a tašku. Proč právě tyto dva předměty? Šlo hlavně o jejich praktickou stránku?

Myslím, že u toho vějíře se snad vyrovná praktičnost s kulturním pozdravem, protože vějíř je typický pro Japonce v létě. Je to z praktického důvodu. Je tam obrovské horko a vlhko, takže se člověk ještě daleko víc potí, než je zvyklý. Osobně jsem s tím měla poměrně velký problém, když jsem do Japonska přicestovala na léto poprvé. Je to těžší i na dýchání a opravdu opocená tvář je nekomfortní a vějíř tomu uleví. Ale zároveň tím, že je to takto využívaný prvek, tak Japonci známí pro svou lásku k designu si s tím designem opravdu hodně hrají. Takový typický japonský vějíř není nepodobný tomu, který jsem navrhla. Takže vějíř v naší nástupové kolekci je spíš japonský, než jak je vídáme tady v Česku v posledních letech i ke krojům.

A ta taška? Tam šlo o tu praktickou stránku?

Ano, tam mi sdělil výbor a sportovci, že je to něco, co by se jim opravdu hodilo, že i akreditace je poměrně velká věc, kterou musí mít u sebe, a všichni si chtějí vzít mobilní telefon na stadion a nějaké další drobnosti. A i když jsme udělali poměrně velké kapsy i děvčatům u šatů, tak aby to neměli v kapsách, tak jsme zvolili takový doplněk, kam si ty věci dají. A to, že je do kříže přes tělo, myslím, že je nejkomfortnější. Dovedu si představit, že i vlajkonoš může tašku mít, když ponese vlajku, nebude ho nějak zatěžovat.

Takhle nám to bude slušet na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Tokiu. ️ pic.twitter.com/moFED1CWXd — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 22, 2021

Obvykle jsou tyto doplňky populární mezi lidmi a hodně se prodávají. Počítala jste s tím, když jste je vytvářela?

Taková rozhodnutí jsou v kompetenci mého partnera Alpine Pro. Nerozhodli se tyto předměty dát do prodeje, protože to je opravdu dílo našich řemeslníků, které trvá obrovské množství času vyrobit. Řešilo se to tím, že vzor z modrotisku je přenesený i v obrácené barevné kombinaci – modrá na bílé – na funkčnější materiály a třeba do podšívek batohů a podobných věcí, které si mohou fanoušci koupit u Alpine Pro jako volnočasové a sportovní.

Bez Kreuzigera i Černého. Čeští silniční cyklisté znají nominaci na olympiádu v Tokiu, tým povede Štybar Číst článek

Jak vnímáte ohlasy na vaši kolekci?

Co mám ze svého okolí, tak samé pozitivní, všichni mě chtějí podpořit, protože za tím vidí to obrovské množství práce. A doufám, že se jim to snad i upřímně líbí. A od veřejnosti mám nějaký monitoring, že převažují pozitivní reakce. Mám z toho velkou radost.

Možná je to jen můj osobní dojem, ale přijde mi, že tvůrci kolekcí oblečení pro sportovce na olympiády bývají často ostře kritizováni. Nebála jste se, že se to stane i vám?

Nebála jsem se toho, byla jsem na to od začátku připravená. Řekli mi, jak to probíhalo v minulosti. A kritika v české kultuře... Lidi si myslí, že kritika musí být negativní. Myslím, že je to hodně takový náš fenomén. Čekala jsem to a je skvělé mít všechny názory. Hodně vnímám, že u negativní kritiky je to buď, že je to příliš folklórní, nebo že je to málo folklórní. A to je to téma, se kterým jsem obrovsky spokojená, že nastalo.

Celkem se na nástupovou kolekci spotřeboval více než kilometr látky. pic.twitter.com/pnQRgjStby — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 22, 2021