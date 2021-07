Rozhodla přesnost a zkušenost, litoval šermíř Jurka po porážce s bývalou světovou jedničkou

Nebál se mluvit o velkých cílech, ale na olympiádě v Tokiu se šermíř Jakub Jurka mezi nejlepší nedostal. Hned na úvod soutěže totiž vypadl po dramatickém souboji s bývalou světovou jedničkou Japoncem Minobem, když prohrál těsně 14:15. Po porážce český šermíř mluvil o svém vystoupení v Tokiu pro Radiožurnál. Tokio 14:30 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Jurka (vlevo) v souboji s Japoncem Minobem. | Foto: Hassan Ammar | Zdroj: ČTK / AP

Za stavu 14:14 rozhodoval poslední zásah. Jak moc to bylo v ten moment náročné na psychiku?

Neřekl bych, že to bylo úplně náročné na psychiku. Řekl bych, že jsem se porazil sám, ale ne tím, že bych byl ustrašený, ale tím, že jsem nedokázal prodat to, co jsem chtěl, protože soupeř byl strašně dominantní. Dělali si stejně jako všichni ostatní analýzu, takže věděli, že do něj půjdu, a dělal přesně to, co potřeboval. Udělal jsem si tam pár svých akcí, ale v závěru je úplně jedno, jestli vyhrajete 15:14, nebo 15:1.

Říkáte, že soupeř byl dominantní. Z pohledu diváka to vypadalo, že jste ho tlačil a on vás jen svou šikovností a mrštností nakonec trefil. Ale to asi nebyla náhoda...

Ne, to určitě nebyla náhoda. On je jednak perfektní šermíř, koneckonců je to bývalá světová jednička, a také je mnohem zkušenější, takže ví přesně dělat na soupeře, který ho tlačí. Jsem útočník, on to dobře ví, a on je také útočník a umí to perfektně. Střetli jsme se mladá se starší generací a sice tam chyběl malý kousíček, ale nakonec rozhodla přesnost, zkušenost a možná i vyrovnanost.

Vy i váš soupeř jste v průběhu měnili zbraně. Je to obvyklé?

Obvyklé bych neřekl. Z mé strany to bylo nucené, protože jsem tomu kordu nevěřil, něco se mi nezdálo. Hodněkrát jsem o soupeře zavadil špičkou a myslel jsem si, že jsem dal zásah, ale nebylo tomu tak. Myslím, že tam byla ta psychická stránka, že máte něco nového v ruce a věříte tomu víc, než tomu předtím. Poté, co jsem si zbraň vyměnil, jsem začal dotahovat. Nechci to úplně říkat, nemáme to v šermu rádi, ale možná tam byla trochu chyba materiálu, protože jsem byl opravdu přesvědčený, že jsem zásah dal, a ono to nesvítilo.

Máte i nějaké pozitivní pocity ze své první olympiády?

Rozhodně mám pozitivní pocity, vůbec bych to nebral tak, že jsem zklamán a že mě budou doma všichni fackovat, že jsem to měl vyhrát. Šli jsme do toho s tím, že můžu vyhrát, a předvedl jsem, že jsem na to opravdu měl. Jen to chtělo dotáhnout o kousek dál. Polechtat tu nejlepší šestnáctku bylo pěkné, ale být v ní by bylo ještě lepší.