Samkovou po tréninku zdravě naštval trenér a vyhecoval ji k bronzu

„Znám ji tak dobře, že odhadnu, co je v určité chvíli potřeba. Přišlo mi, že v těch trénincích nejezdí úplně na max a je s tím spokojená. Měl jsem pocit, že je jezdí, jako by jí to mělo stačit," řekl novinářům Flejšar. Proto se rozhodl, že Samkové domluví. „Že když ji nakopnu, tak se zamyslí. Ona se vždycky zamyslí a věci jí dojdou."

Samková přiznala, že ji Flaška, jak se Flejšarovi říká, docela naštval. „Jo," přitakala snowboardistka, ale za zlé mu to neměla. „Mám pocit, že občas ví líp, co mám za problém, než já sama. Baví mě to. On mi asi vidí do hlavy. Ví víc než já. Moje nálady a pocity dokáže líp analyzovat než já sama," smála se Samková.

Flejšar se Samkové přímo zeptal, jestli chce vůbec vyhrát. Svoji svěřenkyni tím zaskočil. „Nedokázala jsem mu odpovědět a říkala, že mě ježdění baví," uvedla Samková, načež kouč otázku o touze vyhrát zopakoval. „Nechci nad tím přemýšlet. Když nad tím moc přemýšlím, je mi nepříjemně a vyvolám nervozitu," odvětila mu.

Trenér zdůraznil, že nejde o olympiádu, ale o snahu porazit všechny soupeřky. „Já nad tím ještě přemýšlela a řekla si: Ježišmarjá, tak co, tak je porazím a bude to dobrý. Nakonec jsem dvě neporazila, ale dobrý," radovala se z bronzu.

Zatímco v Soči se v tréninku vyrovnávala s tím, že se jí nedařilo projet trať ideálně, nyní se v Koreji potřebovala srovnat psychicky. „Asi bych to ani nebyla já a můj závod, kdyby všechno bylo moc jednoduchý. Tady to bylo spíš o hlavě. V Soči jsem se ještě rovnala se svým ježděním, teď už po čtyřech letech je stabilní, jen si často dost nevěřím. Většinou bojuju se svojí hlavou, abych si věřila," řekla Samková.

Flejšar zdůraznil, že největší zásluhu na úspěchu Samkové má ale trenér Marek Jelínek. „Mára to vykřesal, tráví s ní spoustu času. Já nejsem trenér, jsem sochař a trávit čas s nimi je trávit čas na horách s kámošema, kde si to užívám. Ne vždy samozřejmě, ale to povolání mi není tak blízké jako sochařina, kterou žiju," řekl Flejšar.