Kreuzigerova stáj oslavila Mandela Day. Zároveň v Jihoafrické republice podporuje rozvoj cyklistiky

Žlutý dres slaví sto let a Nelson Mandela by měl 101. narozeniny. I tohle může souviset, když se vydáte na Tour de France za jihoafrickou stájí, za kterou jezdí i Roman Kreuziger. Dimension Data totiž podporuje rozvoj cyklistiky v Jihoafrické republice. Bagneres-de-Bigorre 8:54 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdec stáje Dimenson Data během závodu | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Díky za tuhle příležitost, kterou jste mi dali. Poprvé jsem se potkal s profesionálním cyklistou,“ říká ve videu cyklistické stáje Dimenson Data jeden z mladých Jihoafričanů. I Roman Kreuziger je součástí týmu, který na dálku podporuje rozvoj cyklistiky v Jihoafrické republice.

A mladí cyklisti si hrají na závodníky stáje Dimenson Data. V poslední etapě Tour de France, kdy se jelo poprvé v Pyrenejích, měl navíc jihoafrický tým v sestavě s Romanem Kreuzigerem o motivaci navíc, i když to nevyšlo podle představ.

„Bohužel tam byli silnější vrchaři. Škoda, že se to na Mandela Day nepovedlo. Pro africký tým to bylo důležité,“ líčil Kreuziger pro Radiožurnál.

Kreuziger mluví o Mandela Day, to je Organizací spojených národů mezinárodně uznaný svátek na počest Jihoafričana Nelsona Mandely, bojovníka proti apartheidu, tedy rasovému oddělení. Tak alespoň 101 let od narození slavného státníka Kreuzigera jedno malé pozitivum.

„Jsem rád, že se úplně nezávodilo, protože mi to úplně nejelo. Takže jsme to přejeli tak, jak se to jelo…“

Další šanci udělat na dálku radost mladým cyklistům v Jihoafrické republice bude na Tour ještě několikrát. Ti, co si hrají na Kreuzigera a další, budou rádi za úspěch i bez pohledu do kalendáře.

V pátek by v něm na Tour de France už nenašli významné datum spojené s Mandelou, ale časovku jednotlivců.

