Euro, angažmá v Maďarsku a konfrontace s esy světové házené. Havran zažívá strmý vzestup kariéry

Mezi českými házenkáři na mistrovství Evropy v Německu je i několik nadějných mladých hráčů. Patří mezi ně také Matěj Havran ze Zubří, které je tradičním dodavatelem házenkářů pro národní tým. Matěj Havran (č.28) bránil v úvodním zápase na evropském šampionátu proti Dánsku hvězdy současné házené | Zdroj: Profimedia

„Nevím, jestli to vůbec můžu říct. V Zubří mi často říkají, že nejsem Zubřan, což je pravda. Narodil jsem se přes kopec, takže minimálně jsem Valach,“ pousměje se jednadvacetiletý Matěj Havran.

Poslechněte si, jak mladý český reprezentant Matěj Havran vnímal, že nastupuje proti světovým hvězdám

Český reprezentant, který zažívá povedené házenkářské období, je premiérově na evropském šampionátu. A na klubové úrovni vymění po konci sezony Zubří za maďarský klub z Tatabánye. „Je to silné. Jako mladý hráč se dostávám do mužské házené. Pořád zažívám víc a víc. Toto je dosavadní vrchol kariéry. Jsem na evropském šampionátu, podepsal smlouvu v zahraničí, takže se to zase posouvá výš. Pořád mě to baví,“ říká Havran.

Vzlétající Havran

A házenkářské Euro je pro Matěje Havrana průpravou hned v několika směrech. Například reprezentační trenér Španěl Sabaté dává pokyny v angličtině a stejné to bude mít mladý hráč i v klubu. „Do Maďarska se těším, protože tam budu mluvit s trenérem anglicky. Je tam zahraniční trenér, takže maďarštiny se bát nemusím. S angličtinou problém nemám, ale trenér používá takovou tu jednoduchou házenkářskou angličtinu, kde se slovíčka opakují. Je to srozumitelné v pohodě,“ přiznává Havran.

Po sportovní stránce si Matěj Havran hned při prvním startu na házenkářském Euru proti Dánsku vyzkoušel, jaké je hrát se světovou elitu a naživo potkal na hřišti třeba superstar Mikkela Hansena nebo gólmana Niklase Landina. „Musel jsem se držet, abych na ně nezíral s otevřenou pusou,“ směje se Havran.

Jednadvacetiletý reprezentant ale netrpěl žádným přehnaným respektem a dělal to, co musí každý házenkář v obraně dodržovat – nekompromisně a často tvrdě zastavovat soupeře.

„Já si kolikrát říkám, že je zmydlím, ale najednou jsou za mnou a já si jdu sednout na dvě trestné minuty. V té rychlosti si ani neuvědomím, kdo proti mně běží,“ popisuje mladý český házenkář.