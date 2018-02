Herec Jackman si troufá na badminton. 'Dám mu náskok 18:0 a stejně ho porazím,‘ reaguje profesionál

„Jako dítě jsem chtěl být sportovcem. Ukázalo se ale, že nejsem ve sportu dobrý. Když jsme točili Logana, strčil jsem si mobil pod polštář, na kterém jsem měl spát. Sledoval jsem kamaráda Conora Dwayera, Když režisér zařval: ‚Akce,‘ rychle jsem mobil schoval. Tak moc miluji olympijské hry,“ vypráví v rozhovoru pro oficiální olympijskou televizi Hugh Jackman.

Americký herec, známý především díky roli mutanta Wolverina v komiksové sérii X-Men, je velkým sportovním fanouškem. A v jakém sportu by se chtěl zúčastnit olympijských her? „Badminton. Tam asi není tolik zranění. Ani tréninky nebudou tak náročné.“

Tou odpovědí si ale Jackman naběhl. Odvážné tvrzení 49letého amerického herce nezůstalo dlouho bez reakce. Jackmana vyzval k zápasu aktuálně nejlepší badmintonista světa Viktor Axelsen.

Dán dokonce nabízí soupeři nadějné vedení. „Věřím si, Klidně mu dám náskok 18:0. Vsadím se, že stejně prohraje,“ tvrdí.

Jackmanovi by tak stačilo uhrát jen 3 body, ani to ale by proti Axelsenovi nebylo vůbec nic jednoduchého. Čtyřiadvacetiletý Dán je totiž aktuálním mistrem světa, v roce 2016 na olympijských hrách v Riu vybojoval bronzovou medaili a v posledních dvou letech také vždy vyhrál finálový turnaj Super Series, tedy obdobu tenisového Turnaje mistrů.

„Badminton je skvělý pokud si chcete tvrdě zacvičit. Zaposilovat. Myslím, že je to těžký sport. Opravdu rychlý. Musíte skákat, dělat výpady. Dostanete se na vysokou tepovou frekvenci,“ říká o badmintonu Axelsen.

Při návratu z turnaje v Jakartě nahrála světová badmintonová jednička na svůj facebookový profil fotku, na které stojí vedle velké reklamy s Jackmanem. V popisku je uvedeno, že americký herec na výzvu stále ještě neodpověděl.

„Pokud si chce badminton zkusit, rádi ho v Dánsku přivítáme. Pozná, jak brutálně trénujeme,“ zve Axelsen Jackmana alespoň na badmintonový trénink.