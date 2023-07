Čína napotřetí chystá letní univerziádu. ‚Proticovidová omezení nejsou, těšíme se,‘ říká funkcionářka Ertlová

Sportovci – vysokoškoláci se konečně dočkají letní univerziády. Ta se měla konat v čínském městě Čcheng-tu už před dvěma lety. Kvůli koronavirové pandemii se posunula původně na loňský rok a nakonec až na ten letošní. Příští týden na ni odletí i početná, více než stočlenná výprava českých reprezentantů Čcheng-tu (Čína) 14:06 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup do univerziádní vesnice | Foto: Wang Xi / Xinhua News | Zdroj: Profimedia

„Univerziáda je srdíčková záležitost. Když se v minulých letech kvůli covidu odkládala, tak jsem byl nešťastný,“ říká pro Radiožurnál plavec Ondřej Gemov. ‘

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si plavce Ondřeje Gemova a předsedkyni České asociace univerzitního sportu Ivanu Ertlovou před univerziádou

„Všichni se hodně těšíme. Nejenom my tady v Česku ale těší se všichni studenti po celém světě a organizační výbor v Čcheng-tu, protože to připravuje už potřetí. Byli pořád v očekávání a pořád se to nemohlo konat. Mám radost, že konečně odletíme. Alespoň tedy doufám,“ usmívá se předsedkyně České asociace univerzitního sportu Ivana Ertlová.

Na univerziádu běžně smí jen vysokoškoláci do 25 let, ale letos je to posunuté kvůli tomu, aby o účast nepřišli ti, kteří podmínky splňovali v původním termínu. Nicméně ani letošek není úplně bezproblémový.

„Tím jak byly hry odkládány, tak došlo u některých sportů k termínovým konfliktům. Někde se to kříží i s olympijskými kvalifikacemi. Byl docela problém poskládat týmy, aby se sportovci mohli účastnit.“

A letos už se bude snad konečně sportovat bez proticovidových opatření, protože také Čína už od nich ustoupila. I proto se do ní letos ve velkém vrací významné sportovní akce včetně tenisových turnajů WTA, atletické Diamantové ligy nebo cyklistického závodu World Tour.

„Žádná omezení nejsou. Akorát se musí vyplňovat příjezdové formuláře, kde se deklaruje, že účastníci nejsou nemocní,“ říká Ivana Ertlová, kterou by potěšilo, kdyby se Češi z univerziády v Číně vrátili aspoň se sedmi medailemi jako z té předchozí. Ostatně několik členů týmu už má úspěchy i mimo sféru vysokoškolského sportu. Jedno jméno za všechny: střelec Jiří Přívratský vyhrál tři závody Světového poháru a má dvě medaile z mistrovství světa.