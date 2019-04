Souboj atletických legend na Londýnském maratonu. Na trati se představí Eliud Kipchoge i Mo Farah

V Londýně se chystá výjimečná maratonská bitva. Jeden z nejslavnějších běžeckých závodů na světě odstartuje v neděli dopoledne. Miliony lidí se těší na souboj světového rekordmana Keňana Eliuda Kipchogeho a největší vytrvalecké hvězdy poslední dekády domácího Brita Mo Faraha. Praha 14:49 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžci Eliud Kipchoge a Mo Farah pózují pro média před nedělním Londýnským maratonem | Foto: Alastair Grant | Zdroj: ČTK/AP

Eliud Kipchoge ovládl Londýnský maraton loni a v neděli může přidat rekordní čtvrté vítězství v britské metropoli. Nejlepší atlet světa za rok 2018 ale bude mít mezi závodníky jednoho mimořádného soupeře - čtyřnásobného olympijského vítěze ze závodů na 5 a 10 kilometrů Mo Faraha.

Na Londýnském maratonu se představí také atletické legendy Eliud Kipchoge a Mo Farah

„Stále se učím, maraton je úplně jiná trať než 5 nebo 10 kilometrů. Každý závod je pro mě velkou zkušeností a jsem rád, že můžu zase běžet doma. Doufám, že předvedu to nejlepší, co ve mně je, pak budu spokojený. Takhle jsem si to užil na podzim v Chicagu a věřím, že tady můžu být zase o něco rychlejší,“ věří Farah.

V Chicagu ve svém třetím maratonu v životě vylepšil Farah evropský rekord už na 2 hodiny 5 minut a 11 sekund a toho si všiml i Kipchoge: „Viděl jsem ten závod od prvního do posledního kilometru. Byl jsem ohromený, jak si s tím závodem poradil jak po fyzické, tak po mentální stránce. Ale byl to taktický závod a myslím, že může běžet mnohem rychleji. Vidím ještě velké možnosti ke zlepšení v jeho maratonském životě.“

Myslí si čtyřiatřicetiletý letý Keňan, že se Farah může časem přiblížit i jeho loňskému světovému rekordu z Berlína - 2 hodiny 1 minuta a 39 sekund. A Brit, který dominoval dlouhým běhům na atletickém oválu, tak našel novou motivaci.

„Můžete vzhlížet k někomu, jako Eliud, ale i k dalším klukům, kteří udělali pro popularizaci maratonu velké věci. Ještě nedávno se zdála hranice 2 hodin a 2 minut nepřekonatelná. Teď vidíme, že to je v lidských silách a soupeřit s takovými běžci je pro mě velkou výzvou a stále mě to žene kupředu. Ale stále se učím nejen běhat, ale i myslet jako maratonec. Těším se na to a baví mě to. To je na nejdůležitější věc,“ řekl Farah.

Doplňuje šestinásobný mistr světa Mo Farah, kterého bude podle odhadů podporovat v ulicích Londýna přes milion fanoušků. Jestli se mu podaří zaskočit největší maratonskou hvězdu posledních let Keňana Kipchogeho bude jasné v neděli po poledni českého času.