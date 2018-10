Olympiáda ve stínu invaze. Čechoslováky v Mexiku nadšeně vítali, Sověty vyháněli z autobusů

Je to přesně 50 let, co v Mexiku skončily z československého pohledu jedny z neúspěšnějších her v historii. Přitom někteří ze sportovců vůbec nevěděli, jestli na hry kvůli srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy odjedou. Volejbalistky dokonce kvůli soustředění v Rakousku ani netušily, že Československo bylo obsazeno. Praha, Mexiko City 18:32 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na slavnostní zahájení přišlo 90 tisíc diváků | Foto: Sergio Rodriguez | Zdroj: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

„Byli jsme na vysokohorském soustředění v Rakousku a vraceli jsme se v době, kdy k hranicím přijížděla rakouská vojska. Přijeli jsme do Lince a tam byli shromáždění rozhlasoví reportéři a divili se, proč se vracíme domů,“ vzpomíná pro Radiožurnál volejbalistka Karla Šmídová, tehdy ještě Šašková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sověti museli mít vlastní jídelny i autobusy, vzpomínají účastníci olympijských her v Mexiku

Volejbalistky se domů vrátily tak na půl. Celý tým tehdy převezli do Českých Budějovic, kde byli na soustředění muži, a tam společně čekali na to, zda nakonec československá výprava do Mexika odcestuje.

„Byli jsme asi čtyři dny zavření v Budějovicích. Jak je jejich náměstí čtyřhranné, tak na každém rohu stály čtyři tanky,“ popisuje další z volejbalistek Eva Matějková.

Výprava nakonec do Mexika odcestovala a fanoušci jí připravili na slavnostním nástupu nezapomenutelný zážitek.

„90 tisíc Mexičanů nám vytvořilo stejnou kulisu jako při přivítání Mexika. Křičeli ‚Checo, Checo, ra ra ra‘ a ukazovali vítězné véčko. Byli to, jak říkají Slováci, zimomriavky,“ vypráví jedna z hvězd tehdejšího volejbalového týmu mužů Pavel Schenk.

Fotky proti propagandě

Úplně jinak vypadalo „přivítání“ Sovětů. Mexičtí diváci je přivítali bučením, dupáním, zasypali je sombrery a vlastně vším, co měli po ruce.

Nenávist vůči zástupcům okupantů nedávali najevo pouze diváci, ale i sportovci samotní -třeba v jídelně v olympijské vesnici nebo v autobusech, kterými olympionici jezdili na sportoviště.

„Seděla tam směsice lidí a když přišli dva Rusáci, lidi z celého světa začali dupat, mlátit pěstmi do oken a nedovolili řidiči odjet, dokud Rusové nevystoupili. Skončilo to tak, že jim dávali extra jídelnu a autobusy na sportoviště,“ vzpomíná Eva Matějková.

Tehdy - ještě s dívčím příjmením Široká - byla i svědkem roztržky, která skončila bitkou. To když českoslovenští sportovci ukazovali dvěma sovětským zápasníkům fotografie tanků v ulicích nebo prostříleného Národního muzea.

„Jeden kluk od nás říkal, že je to jejich dílo. Oni se ohrazovali, že mají tanky v Užhorodě a že si nenechají podruhé přejít frontu přes své území. Nevěřili nám a začali se dohadovat a prát. Musela dorazit mexická policie a roztrhnout je,“ dodává Eva Matějková. Olympijské hry v Mexiku skončily 27. října 1968, přesně před 50 lety.

Mužská volejbalová výprava vybojovala bronzové medaile, ženy dělil jediný míč od čtvrtého místa | Foto: Ondřej Driml | Zdroj: Český volejbalový svaz