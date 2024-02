Seemanovou čeká finále mistrovství světa. ‚Bereme to jako lekci před olympiádou,‘ říká trenér Gabrillo

Ilona Hlaváčková je se svou stříbrnou medailí jedinou českou plavkyní, která získala cenný kov na mistrovství světa v dlouhém bazénu. Povedlo se jí to před 21 lety. Ve středu se na ni pokusí navázat Barbora Seemanová ve finále na 200 metrů volným způsobem. Jenže místo toho, aby forma Seemanové v Kataru gradovala, je její tým v nejistotě. Dauhá (Katar) 12:40 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavkyně Barbora Seemanová | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Když na konci listopadu zaplavala v Rotterdammu svůj druhý nejlepší čas v životě, měla to být jen ochutnávka toho, co ukáže tady v Dauhá. Jenže teď má její kouč Luka Gabrillo trochu výčitky, že nezvolil v posledních týdnech správnou přípravu.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o postupu plavkyně Barbory Seemanové do finále mistrovství světa

„Barbora se na tyto závody musela připravit úplně jinak, než je běžné, protože na to bylo hodně málo času. Doba mezi prosincovým mistrovstvím Evropy a tímto šampionátem je stejná, jako bude v létě mezi závody v Bělehradě a olympiádou. Tak jsme zkusili zariskovat, jako trenér jsem se rozhodl, že budeme pracovat na rychlosti. Když se na to podívám zpětně, nebylo to to nejmoudřejší rozhodnutí, radši jsme měli pracovat na výdrži a na výsledky tady tolik netlačit,“ říká Gabrillo s tím, že ho až šokovaly výkony Seemanové při lednovém soustředění v Thajsku.

Plavali tam spolu s elitními Australankami, současnou držitelkou světového rekordu Mollie Grace O’Callaghanovou a Ariarne Titmusovou a měly velmi podobné časy. Jakoby vrchol formy měla česká kraulařka tam a ne teď o tři týdny později.

„Není teď na vrcholu. Ne tam, kde jsme doufali, že bude. Je to lekce, jak se zachovat v létě měsíc před olympiádou a ta je tou jedinou prioritou. Nejsme z toho nadšení, není to ideální, ale také žádný důvod se hroutit,“ myslí si švýcarský trenér.

Pořád to totiž znamená, že Barbora Seemanová bude ve finále velmi rychlá. Šetřila energii, rozplavby plavala volně, v semifinále zbytečně nezávodila.

„Závod se mi pocitově nejel tak dobře, ale v průběhu jsem byla schopná udělat změny a trochu jsem si, nechci říct že hrála s technikou, ale napravila to, co jsem necítila dobře. Nebyl to nejvíc taktický závod, ale ve finále dojedu a budu zvracet. Ale to se mi ještě nestalo,“ dodává rodačka z Prahy.

Finále na 200 metrů volným způsobem začne v 17 hodin a 17 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

Bazénové plavání: Finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Hwang Sun-u (Korea) 1:44,75, 2. Rapšys (Lit.) 1:45,05, 3. Hobson (USA) 1:45,26, 4. Martens 1:45,33, 5. Miroslaw (oba Něm.) 1:45,84, 6. Scott (Brit.) 1:45,86. 100 m znak: 1. Armstrong (USA) 52,68, 2. González (Šp.) 52,70, 3. Christu 53,36, 4. Makrygiannis (oba Řec.) 53,38, 5. Coetze (JAR) 53,51, 6. Mityukov (Švýc.) 53,64, 7. Knedla (ČR) 53,74. Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 15:46,99, 2. Li Ping-ťie (Čína) 15:56,62, 3. Goseová (Něm.) 15:57,55, 4. Thomasová (N. Zél.) 16:09,43, 5. Kirpichnikovová (Fr.) 16:12,98, 6. Jang Pchej-čchi (Čína) 16:13,08. 100 m znak: 1: Curzanová (USA) 58,29, 2. Andersonová (Austr.) 59,12, 3. Wilmová (Kan.) 59,18, 4. Barclayová (Austr.) 59,28, 5. Coxová 59,60, 6. Dawsonová (obě Brit.) 1:00,42. 100 m prsa: 1. Tchang Čchien-tching (Čína) 1:05,27, 2. Schoutenová (Niz.) 1:05,82, 3. Haugheyová (Hong.) 1:05,92, 4. Teterevkovová (Lit.) 1:06,02, 5. McSharryová (Ir.) 1:06,42, 6. Zmušková (Běl.) 1:06,58. Semifinále s českou účastí:

Muži:

200 m mot.: 1. Razzetti (It.) 1:55,09, ...15. Gemov (ČR) 1:58,34 - nepostoupil do finále. Ženy:

200 m v. zp.:1. Fairweatherová (N. Zél.) 1:55,75, ....4. Seemanová (ČR) 1:57,00 - postoupila do finále